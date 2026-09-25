Comodoro será sede de un nuevo Torneo Patagónico Femenino de Pelota Paleta

Se jugará en la sede del TyPAC los días 9, 10 y 11 de octubre y se disputará en las categorías Núcleo (A y B) y Goma (A y B).

Con la organización del TyPAC (Tiro y Pelota Auto Club) y el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes, en octubre se jugará en Comodoro Rivadavia la 4ta fecha de la temporada del Torneo Patagónico Femenino de Pelota Paleta.

Será la cuarta vez que dicho certamen se organice en la ciudad y llegarán más de 50 pelotaris de distintos puntos de la República Argentina. Serán tres días de competencia y se disputará en las categorías Núcleo A y B, y Goma A y B. Cabe resaltar que, del TyPAC se presentarán cinco parejas.

Tendrá presencia de deportistas de Esquel, Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Puerto Deseado, Río Colorado, Cipolletti, Viedma, Bariloche, Plottier, El Chocón y provincia de Buenos Aires

Integrantes de la comisión directiva de la institución anfitriona mantuvieron un encuentro con el titular de la cartera deportiva municipal, Hernán Martínez, para ajustar los últimos detalles organizativos.

Al respecto, la dirigente Luisa Villarroel dijo que “venimos con mucho trabajo, es un campeonato que se viene armando desde principio de año, más que nada por la convocatoria, es un deporte que tiene mucha evolución y deseamos que salga bien. Invitamos a la gente de Comodoro a que se acerque a acompañar”.

Y afirmó que “el balance de la reunión con Hernán (Martínez) fue muy positivo. Como está la situación actual del país pensábamos que no íbamos a tener el apoyo que vinimos a pedir, pero la verdad que nos fue bastante bien”.