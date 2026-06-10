La “Albiceleste” se impuso con goles de Valentín Barco, Lionel Messi, que ingresó en el segundo tiempo y marcó de penal, y Thiago Almada.

Argentina goleó a Islandia 3-0 y está lista para su debut en el Mundial

La Selección Argentina de fútbol, con su capitán Lionel Messi ingresando en el segundo tiempo, goleó este martes Islandia por 3-0 en su segundo y último amistoso de preparación y ya piensa en su debut de la Copa del Mundo.

El partido, que se jugó en el Jordan Hare Stadium de la ciudad de Auburn, estado de Alabama, tuvo el arbitraje del estadounidense Rosendo Mendoza. Los goles de la actual campeona del mundo los marcaron Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada.

El arranque fue sorpresivo. Islandia intentó lastimar con un peligroso contragolpe que Mikael Ellertsson no pudo concretar. Pero Argentina iba a devolver el golpe rápidamente: Valentín Barco capturó la pelota al borde del área tras una serie de rebotes y, con un preciso zurdazo, puso la pelota contra el palo derecho para marcar el 1-0.

El trámite tuvo mucha fricción con una selección islandesa dispuesta a cortar los hilos argentinos con un juego muy físico. Nicolás Paz contó con la chance de ampliar la ventaja en un mano a mano que fue bien tapado por el arquero Elías Olafsson luego de una rápida salida.

Ya en el segundo tiempo, Lautaro Martínez la pinchó dentro del área para Alexis Mac Allister, y el mediocampista del Liverpool de Inglaterra estrelló la pelota contra el palo izquierdo; mismo caño que también le ahogó el grito de gol al propio Martínez, tras una buena definición.

El estadio vibró con el ingreso del 10. Lionel Messi pisó el césped y, minutos después, tuvo que hacerse cargo de un penal sancionado producto de una infracción del arquero contra Lautaro: impecable definición de zurda para poner el 2-0. El capitán alcanzó así los 117 goles en 199 partidos con la Albiceleste.

Además, el rosarino estableció una nueva marca histórica al transformarse en el futbolista de mayor edad en convertir un gol para la Selección Argentina, superando el registro que mantenía Angel Labruna desde hacía décadas.

Pero eso no era todo. La triangulación entre Leo Messi, Rodrigo De Paul y Almada terminó con el pase a la red de Thiago que marcó el 3-0.

Triunfo y goleada para la Selección Argentina que ya se puso en marcha. Terminaron los amistosos, ahora a defender el título. El debut será el martes de la próxima semana a partir de las 22 ante Argelia en Kansas City.

Por otra parte, en las próximas horas se conocerá quien será el reemplanzante de Leonardo Balerdi, quien fue desafectado por lesión y el nombre de Guido Rodríguez, aparece como uno de los firmes candidatos.