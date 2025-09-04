Argentina y Messi juegan un partido por demás emotivo

La Selección recibe este jueves desde las 20:30 en el estadio Monumental a Venezuela en el último partido de Lionel Messi en el país por Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección Argentina de fútbol jugará este jueves su último partido como local en el año ante Venezuela desde las 20:30 en el Estadio Mâs Monumental, por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El partido, que será arbitrado por el chileno Piero Maza, se podrá ver a través de las señales de TyC Sports y Telefe.

Los dirigidos por Lionel Scaloni mandan en la tabla con 35 puntos tras 11 victorias, dos empates y tres derrotas. Ya tiene asegurado el pasaje a la próxima Copa del Mundo para defender la corona lograda en Qatar 2022 y, además, se garantizó el primer puesto, ya que sus perseguidores, Ecuador y Brasil, quedaron a diez unidades (25).

En ese marco, el combinado nacional afrontará su último partido del año en el país, que también será el último encuentro oficial de Lionel Messi en el país. El calendario marca una gira por Estados Unidos en octubre, con amistosos ante Venezuela en Miami y contra Puerto Rico en Chicago, mientras que en noviembre habrá compromisos en Angola e India.

Ya en marzo de 2026 se jugará la Finalissima ante España en una sede aún por definir -no será en Argentina-, por lo que la chance de ver al capitán con la camiseta albiceleste en el país quedará supeditada a amistosos extraoficiales.

Por su parte, el seleccionado de Fernando Batista marcha en la séptima posición con 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y seis derrotas, y hoy está en zona de Repechaje. El gran objetivo es lograr la primera clasificación a un Mundial en su historia y el cruce ante la Argentina será determinante, porque podría asegurar al menos la chance de jugar la reclasificación.

En la pelea directa, Colombia le lleva cuatro unidades con seis en juego y Bolivia lo sigue de cerca con 17. La buena noticia para la Vinotinto es que en la última fecha será local de los colombianos, lo que podría derivar en un mano a mano por el último boleto directo rumbo a la Copa del Mundo 2026.

En su última presentación, Argentina viene de empatar con Colombia en el Monumental por 1-1, mientras que el partido anterior visitó al eliminado Chile, a quien superó por 1-0.

Para este duelo, Lionel Scaloni planea poner en cancha a un equipo con mayoría de titulares y Messi como líder, aunque mantiene una incógnita puntual. En el arco estará el inamovible Emiliano Martínez, con una defensa conformada por Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Pese a que Otamendi trabajó diferenciado en el gimnasio, se perfila para acompañar al “Cuti” en la zaga.

En el mediocampo aparecen como fijos Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, mientras que la duda pasa por Nicolás Paz o Franco Mastantuono, teniendo en cuenta la suspensión de Enzo Fernández. En ataque, Messi estará acompañado por Julián Alvarez y Thiago Almada.

Por su lado, Venezuela llega luego de caer ante Uruguay en Montevideo por 0-2, pero antes logró superar a Bolivia con un contundente 2-0 a favor en condición de local.

La “Vinotinto” saldría con Rafael Romo en el arco, una defensa integrada por Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Angel y Miguel Navarro, y un mediocampo con dudas por la suspensión de José Martínez: allí, Telasco Segovia podría acompañar a Cristian Cásseres, con Eduard Bello por derecha y Jefferson Savarino por izquierda.

En ataque, los elegidos serían Josef Martínez y Salomón Rondón. Además, varios futbolistas deberán cuidarse porque están al límite de amarillas: Romo, Tomás Rincón, Bello, Navarro, Rondón, Martínez y Josua Mejías, pensando en el duelo decisivo frente a Colombia de la próxima fecha.

EL ULTIMO PARTIDO OFICIAL DE LEO EN CASA

Tras 20 años de su debut en la Selección Argentina, Lionel Messi llega a su último partido oficial en casa como líder absoluto de todas las estadísticas: nadie como él jugó tantos partidos, marcó tantos goles ni brindó tantas asistencias en la Albiceleste.

Con un saldo de 112 goles y 59 asistencias en 193 partidos oficiales con la celeste y blanca, el crack rosarino superó con creces al último gran '10', Diego Armando Maradona, pero también a leyendas de la talla de Gabriel Batistuta y excompañeros como Angel Di María y Javier Mascherano.

El 16 de agosto de 2005, hace algo más de dos décadas, Messi reemplazaba en el minuto 64 a Lisandro López para transitar sus primeros segundos en el seleccionado absoluto, bajo las órdenes de José Pekerman, en un amistoso ante Hungría, partido del que también fue parte el actual entrenador, Lionel Scaloni.

'Leo' llegaba con las mejores perspectivas tras ser determinante en el triunfo argentino en el Mundial Sub-20 de ese mismo año, pero aquel partido en Budapest no fue auspicioso: con el dorsal 18 en la espalda fue expulsado un minuto después por un golpe a un rival mientras intentaba su primer regate.

Pekerman fue fundamental para que ese chico que deslumbraba desde muy pequeño en Barcelona se vistiera de albiceleste, gracias a una convocatoria para un improvisado amistoso de un seleccionado juvenil ante Paraguay que tuvo por objetivo retener a la naciente estrella -de 17 años recién cumplidos- y evitar que fuera reclamado por el seleccionado español.

Su primer gol llegó en 2006, con escasos 19 años en un amistoso ante Croacia, y ese mismo año integró el plantel que disputó el Mundial de Alemania 2006, donde marcó un gol ante Serbia y Montenegro y fue por última vez considerado como una alternativa desde el banco.