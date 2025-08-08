Argentino "A": Comodoro busca retener la corona ante Mendoza

Será este viernes desde las 21 en el Estadio Cubierto Claudio Newell de Rosario. El partido lo televisa Deportv.

La selección de Comodoro Rivadavia jugará este viernes la final del Torneo Argentino A de futsal ante Mendoza.

El partido, que se desarrollará a partir de las 21, se disputará en el Estadio Cubierto Claudio Newell de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Será televisado a todo el país por la señal de DeporTV, con los relatos de Darío Brusadin.

Antes de ese partido, a las 19, el dueño de casa y Tucumán, se enfrentarán por el partido del tercer puesto.

Comodoro Rivadavia, actual defensora del título, viene de vencer en una gran semifinal a Tucumán por 4-3, con goles de Sebastián Carballo, Matías Carrizo, Gabriel Dodds y Jeremías Asencio.

Franco Ferroni, Esteban Córdoba y Rodrigo Sánchez anotaron para el elenco tucumano.

Por su parte, Mendoza también tuvo que batallar y mucho ante Rosario a quien terminó venciendo por 2-1 con tantos de Tomás Civelli y Román Zúñiga. El gol de los dueños de casa lo hizo Miqueas Torres.

De ese modo, la ‘Borravino’, quien fue campeón por última vez de este torneo en 2023, se encontrará en la final ante un Comodoro que hará todo lo posible por volverse con la copa a casa y así repetir lo que logró hace un año como anfitrión.

Foto: Magalí Beltrán.

Programa

VIERNES 8

En el Estadio Cubierto Claudio Newells

19:00 Rosario vs Tucumán; Tercer puesto.

21:00 Comodoro Rivadavia vs Mendoza; Final.