Argentinos le ganó a Lanús en el postergado

Fue de local 2-1 en el partido interzonal que estaba pendiente de la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Argentinos Juniors derrotó este jueves de local a Lanús por 2-1 en el partido interzonal que estaba pendiente de la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, tuvo el arbitraje de Nicolás Lamolina.

El “Bicho” se quedó con los tres puntos por los goles que marcaron Hernán López Muñoz y Nicolás Oroz, éste último desde el punto del penal. Ramiro Carrera descontó para el “Granate” a cinco minutos del final.

Tras un primer tiempo parejo y con mucha disputa en la mitad de la cancha, en el que se mantuvo el 0-0 en el marcador porque no hubo emociones, el equipo dirigido por Nicolás Diez logró destrabar el partido en el complemento gracias a su mayor eficacia y jerarquía en los metros finales.

El marcador se abrió a los siete minutos del segundo tiempo, cuando Hernán López Muñoz aprovechó una jugada colectiva y definió para el 1-0 del local. Argentinos mantuvo la presión alta y consiguió un penal que Nicolás Oroz cambió por gol para ampliar la ventaja.

Lanús, que no logró sostener el ritmo del local, reaccionó en el tramo final del partido. A los 39 minutos, Ramiro Carrera conectó una buena jugada ofensiva y marcó el descuento (2-1) que le dio suspenso al cierre pero no cambió el destino: hubo festejo de Argentinos con su gente en La Paternal.

Con esa victoria, Argentinos se metió en puestos de clasificación, ubicándose en el séptimo lugar con 17 puntos en la zona B, mientras que Lanús, quedó en el cuarto escalón de la A con 18 unidades.

En la próxima fecha, los de Nico Diez recibirán a Banfield -lunes 6 de abril-, mientras que los de Mauricio Pellegrino, serán locales de Platense el miércoles 1.