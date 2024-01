Ariel Proboste: "me siento preparado para el desafío"

Este miércoles por la mañana, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, recibió al joven luchador de 18 años, Ariel Proboste.

Acompañado por su entrenador Omar Gutiérrez, Ariel detalló los proyectos que tiene para este 2024 con un nuevo desafío: “La idea es vivir en el CeNARD por un año para continuar mi carrera deportiva y prepararme para las competencias que se vienen”.

“Hay que tomar los sacrificios y estoy decidido desde hace tiempo qué quiero hacer con mi vida”, destacó. “Tengo las ganas y la fuerza para encarar los desafíos de este año. Voy con grandes

expectativas, con ganas de competir y dejar bien representado a Chubut y a mi familia”.

Además, explicó que “desde que empecé a viajar con el deporte, que estoy pensando en dedicarme a la lucha. Me enamoré del deporte. Conocer distintos lugares y personas. La lucha se convirtió en mi pasión y tengo el deseo de estar entre los mejores”.

Ariel Proboste comenzó en la Lucha Olímpica a los 11 años en el Club Gregorianos de la ciudad de Rawson. “Cuando conocí el deporte era algo nuevo para nosotros. Nos sumamos junto a mi hermano Rafael. Compartir lugar de entrenamiento no solo con él, sino con varios amigos es algo muy lindo. Pudimos viajar y conocer lugares entre amigos y familia”, remarcó.

“Comencé a luchar a los 11 años con la escuelita de Mini Lucha en Gregorianos y después de un año tuve mis primeros Juegos Nacionales Evita donde representé a Chubut. Ese fue mi primer viaje”.

El desarrollo deportivo de Ariel se dio a paso agigantados: Fue doble campeón nacional en los Juegos Evita en el 2018 y 2019. Tras la pandemia, logró una medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, Rosario 2022.

Pero el gran salto en su carrera fue en el 2023: Consiguiendo la medalla de plata en los Panamericanos Juveniles de Santiago 2023 y la medalla de oro en el Torneo Internacional Pat Shaw, en Guatemala.

“Estoy muy contento con los resultados que conseguimos el año pasado. Pero no me conformo con la medalla de plata y estoy apuntando a volver a competir en una final panamericana en este 2024”.

Su entrenador Omar Gutiérrez destacó que “en este trabajo que estamos haciendo con el Club Gregorianos desde hace muchos años, tener la oportunidad de proyectar a jóvenes desde nuestra ciudad al mediano y alto rendimiento es una locura”.

“Cuando llegan a esta etapa donde está Ariel, uno como entrenador entiende que tiene que soltar al atleta. Porque uno no debe limitarlos. Hay mucho potencial en ellos, es muy emocionante. Porque uno como entrenador se siente realizado y ve lo importante que es el rol del club en el barrio”.

Además, Gutiérrez aseguró que “Ariel tiene un objetivo claro de lo que quiere como deportista, uno no puede sentir más que orgullo y ahora no podemos hacer otra cosa que acompañarlo en lo que me toca en esta etapa para dar ese salto de calidad que está buscando”.

“Me siento preparado para el desafío”, afirmó Proboste. Es momento de mentalizarse para buscar los resultados que uno desea. Va a ser difícil dar el paso, es muy importante en mi vida. Pero busco tener una carrera como deportista y siento que este es el momento de dar el paso”.

Todavía resta confirmar fechas y lugares de competencia, pero Proboste busca representar al país y la provincia en dos competencias Panamericanas: En Juveniles y en Sub 23. “Esta es una agenda tentativa y dependerá del financiamiento que tenga la Federación Argentina. Pero buscamos también la participación a fin de año en el Mundial Juvenil si es posible”.

Para finalizar, Proboste se mostró muy agradecido “con Chubut Deportes por escucharme y brindarme su apoyo. A mis entrenadores, familia y gente que siempre está en cada paso que doy”, sentenció.