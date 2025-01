Arranca la 18ª edición del Streetball en Rada Tilly

El Club Náutico Rada Tilly pondrá en marcha este sábado al mediodía la 18ª edición del Streetball, el tradicional torneo de básquet callejero que viene realizando durante cada verano y en el cual se suman muchísimos equipos.

El certamen se desarrollará en la Bajada 20, en cuatro canchas diseñadas con sus respectivos sponsors: Hierromad, Transporte Bernardo Delgado e Hijos SRL, Pan American Energy y Lufkin.

En el torneo tomarán parte equipos de las categorías Libres Masculino y Femenino, U23, U13 (masculino), U15 y U17, en ambas ramas, Mixto y Mini Mixto.

En la canchita de Hierromad, además de los partidos, se jugará un torneo denominado Knock Out, mientras que en el resto de las tres canchas, se realizarán certámenes de triples.

En cuanto a los premios, U23, Libres Femenino y Masculino, y Libres Mixtos, el primero ganará 150 mil pesos más un voucher, el segundo se llevará 75 mil pesos y el tercero, obtendrá un regalo.

Además, se premiará al jugador más correcto con un regalo, al ganador del torneo de triples con un voucher, lo mismo para el que venza en el torneo Knock Out, mientras que los MVP de todas las categorías, se llevarán como obsequio un trofeo.

En las demás categorías, en Mini Mixto se entregarán medallas, mientras que en U13 masculino, en U15 y U17, en ambas ramas, el primer puesto ganará una cena, el segundo se llevará un voucher y el tercero tendrá un regalo.

Programa

SABADO 1

MINI MIXTO

Cancha: Hierromad

13:00 Los Explosivos vs Cuatro Mosqueteros.

13:15 Los Air Jordan vs Los Cuatro Fantásticos.

13:30 Mamba Knicks vs Los Chimichurris.

14:00 Los Explosivos vs Los Air Jordan.

14:15 Cuatro Mosqueteros vs Mamba Knicks.

14:30 Los Cuatro Fantásticos vs Los Chimichurris.

15:00 Torneo Knock Out.

15:45 Los Explosivos vs Mamba Knicks.

16:00 Los Air Jordan vs Los Chimichurris.

16:15 Cuatro Mosqueteros vs Los Cuatro Fantásticos.

16:45 Los Explosivos vs Los Chimichurris.

17:00 Cuatro Mosqueteros vs Los Air Jordan.

17:15 Los Cuatro Fantásticos vs Mamba Knicks.

17:45 Los Explosivos vs Los Cuatro Fantásticos.

18:00 Cuatro Mosqueteros vs Los Chimichurris.

18:15 Los Air Jodan vs Mamba Knicks.

U13-U15

Cancha: Transporte Bernardo Delgado e Hijos SRL.

12:00 U13M FGB Empadana de Pollo Frito vs Los Poetas.

12:15 U13M FGB Oro Negro vs Gold Team.

12:30 U15F FG And One vs Mamba Legend.

12:45 U15F FG The Final Game vs Trío Elite.

13:00 U15M FG Street Kings vs Los OG.

13:30 U15M FG Pink Team vs Los Cañadonences.

13:45 U13M FGB Magos Eléctricos vs Empanada de Pollo Frito.

14:00 U13M FGA The Last Hope vs La Abuela y sus Nietos.

14:15 U13M FGA La Magia de los Colores vs Toros Blancos.

14:30 U13M FGB Oro Negro vs Los Poetas.

15:00 U13M FBG Gold Team vs Magos Eléctricos.

15:15 U15F FG And One vs The Final Games.

15:30 U15F FG Mamba Legend vs Trío Elite.

15:45 U15M FG Street Kings vs Pink Team.

16:00 U15M FG Los OG vs Los Cañadonences.

16:15 Torneo de Triples.

17:00 U13M FGB Oro Negro vs Empanada de Pollo Frito.

17:15 U13M FGA The Last Hope vs La Magia de los Colores.

17:30 U13M FGA La Abuela y sus Nietos vs Toros Blancos.

17:45 U13M FGB Gold Team vs Los Poetas.

18:00 U13M FGB Oro Negro vs Magos Eléctricos.

18:30 U15F FG Mamba Legend vs The Final Games.

18:45 U15F FG And One vs Trío Elite.

19:00 U15M FG Street Kins vs Los Cañadonences.

19:15 U15M FG Los OG vs Pink Team.

19:45 U13M FGA The Last Hope vs Toros Blancos.

20:00 U13M FGA La Abuela y sus Nietos vs La Magia de los Colores.

20:15 U17M FGA Básquet Champagne vs Descolgala.

20:30 U13M FGB Gold Team vs Empanada de Pollo Frito.

20:45 U13M FGB Magos Eléctricos vs Los Poetas.

LIBRES

Cancha: Pan American Energy

12:00 LibM FGR Antares vs Díaz Vélez.

12:15 Mix FG Cervecería Elvis vs El Equipo del Brega.

12:30 Mix FG Cyap vs Locosxlosmates.

12:45 LibF FGA Teccs vs Coty & Friends.

13:00 LibF FGB Depo Franchu vs 6034.

13:30 LibM FGB Aston Birra vs El Taller.

13:45 LibM FGB Flowrredón vs Díaz Vélez.

14:00 LibM FGA Behops vs DM Brato.

14:15 LibM FGA Sin Alcohol vs Madero Automotores.

14:30 Mix FG No puedo, juega el Zurdo vs El equipo del Brega.

15:00 LibM FGB Flowrredon vs Antares.

15:15 Mix FG Cyap vs Cervecería Elvis.

15:30 LibM FGB Aston Birra vs Díaz Vélez.

15:45 LibF FGA Teccs vs Sin Nombre.

16:00 LibF FGB Depo Franchu vs Gori.

16:15 Torneo de Triples.

17:00 LibM FGB El Taller vs Flowrredón.

17:15 Mix FG Locosxlosmates vs El Equipo del Brega.

17:30 Mix FG No puedo, juega el Zurdo vs Cervecería Elivis.

17:45 LibF FGB 6034 vs Gori.

18:00 LibF FGA Coty & Friends vs Sin Nombre.

18:30 LibM FGA Behops vs Sin Alcohol.

18:45 LibM FGA DM Brato vs Madero Automotores.

19:00 LibM FGB Aston Birra vs Antares.

19:15 LibM FGB El Taller vs Díaz Vélez.

19:45 LibM FGA DM Brato vs Sin Alcohol.

20:00 LibM FGB El Taller vs Antares.

20:15 LibM FGA Behops vs Madero Automotores.

20:30 LibM FGB Aston Birra vs Flowrredón.

20:45 Mix FG No puedo, juega el Zurdo vs Cyap.

U17-U23

Cancha: Lufkin.

12:00 U17F FG Chupi y sus Amigas vs FPJ Automotores.

12:15 U17F FG Don Satur vs Redcar Automotores.

12:30 U17M FGA Los Papurris vs Los de Santa.

12:45 U17M FGB Los Pingüinos de Madagascar vs Yerbanbeber.

13:00 U17M FGA Básquet Champagne vs Los Papurris.

13:30 U23 FGB Los Nieto del Tata vs Zona Cero.

13:45 U23 FGA Líberi vs CAI con Resaca.

14:00 U23 FGA Kings Bless vs Los Pebetes.

14:15 U23 FGB Radio del Mar vs Autoterra.

14:30 U17F FG FPJ Automotores vs Redcar Automotores.

15:00 U17M FGA Descolgala vs Los de Santa.

15:15 U17F FG Chupi y sus Amigas vs Don Satur.

15:30 U17M FGB Yerbanbeber vs Los Panchitos.

15:45 U17M FGA Descolgala vs Los Papurris.

16:15 Torneo de Triples.

17:00 U23 FGB Radio Del Mar vs Los Nieto del Tata.

17:15 U23 FGA CAI con Resaca vs Los Pebetes.

17:30 U17F FG FPJ Automotores vs Don Satur.

17:45 U23 FGB Autoterra vs Zona Cero.

18:00 U17F FG Chupi y sus Amigas vs Redcar Automotores.

18:30 Mix FG Cyap vs El Equipo del Brega.

18:45 Mix FG No puedo, juega el Zurdo vs Locosxlosmates.

19:00 U17M FGA Básquet Champagne vs Los de Santa.

19:15 U17M FGB Los Pingüinos de Madagascar vs Los Panchitos.

19:45 U23 FGA CAI con Resaca vs King Bless.

20:00 U23 FGA Líberi vs Los Pebetes.

20:15 U23 FGB Radio Del Mar vs Zona Cero.

20:30 U23 FGB Autoterra vs Los Nietos del Tata.

20:45 Mix FG Cervecería Elvis vs Locosxlosmates.