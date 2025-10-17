Arribó el crucero National Geographic Endurance

Uno de los buques de expedición polar más avanzados del mundo, el National Geographic Endurance, arribó el jueves a Puerto Deseado, inaugurando la temporada turística de cruceros.

A bordo del navío viaja un contingente internacional de pasajeros, lo cual representa un acontecimiento de relevancia para la comunidad portuaria y turística de Santa Cruz, consolidando a Puerto Deseado como uno de los destinos más valorados del Atlántico Sur dentro de las rutas internacionales de turismo y logística.

Durante la jornada, la Secretaría de Turismo, a través de su directora provincial Rocío Albornoz, y autoridades de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), acompañaron a las actividades de recepción y coordinación del operativo portuario, junto al intendente Juan Raúl Martínez, agentes turísticos y demás representantes de la comunidad.

Por parte de la administración portuaria local participaron Verónica Serra, administradora del puerto de Deseado, y Daniel Alegre, jefe de administración de la Unidad Ejecutora Portuaria, quienes destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura y la cooperación entre organismos para potenciar el turismo de cruceros en la provincia.

A través de sus redes sociales, el municipio expuso que esta expedición eligió Puerto Deseado por "su perfil ecoturístico y su riqueza en biodiversidad, posicionándose como destino estratégico para actividades de naturaleza".

Se destacó también la importancia de que los visitantes pudieran recorrer la reserva de la ría Deseado y participar de navegación para avistaje de fauna local, como gaviotas australes, cormoranes y otras especies de avifauna.

El acto de apertura de temporada se realizó en la terminal portuaria como símbolo del compromiso institucional con el turismo, la conservación ambiental y el desarrollo local.

El arribo del National Geographic Endurance refuerza la proyección de Santa Cruz como un destino de turismo de naturaleza y observación, generando oportunidades para el desarrollo económico y logístico de la región.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz