Arte y música para el fin de semana de Rada Tilly

Inaugura una nueva muestra en el Centro Cultural Rada Tilly. “La naturaleza de la armonía”, de Pompey Romanov, podrá ser visitada en la sala central hasta el 30 de junio, de martes a domingos de 18 a 20 horas.

La exhibición cuenta con más de 40 obras entre óleos, acrílicos, acuarelas, fotografías, cartas y objetos personales del artista. Pintor, joyero, modelista y miniaturista sobre marfil, Romanov se destacó en una variedad de formas de arte y su habilidad como pintor le permitió capturar la belleza y la complejidad de la Patagonia.

Nacido en Rusia en 1910 y luego de haber participado en la Segunda Guerra Mundial, Romanov emigró a Argentina donde tras varios años terminó por asentarse en Patagonia primero en Río Pico y luego en Sarmiento, al tiempo que daba cursos en el Taller de Arte de Rada Tilly y realizó exposiciones en el Museo Regional, en los años 80 del siglo pasado.

La muestra destaca la tarea del artista y su legado en Patagonia, rescatando el arte, la cultura y también la historia.

CONCIERTO DE JAZZ

Este viernes se presenta “PUJE”, un cuarteto de jazz, integrado por Nahuel Araujo, en batería; Mauricio Ibarra, en bajo eléctrico; Ezequiel Varone, en guitarra; y Rocío Aragón, en teclados. El concierto será a las 21 horas, en el Centro Cultural Rada Tilly con entrada libre y gratuita.

Entre el repertorio tocado por el grupo se encuentran temas tradicionales, como “Fly Me To The Moon”, “Summertime”, o “Blue Monk”; así como también otros de fusión latina como son “Blue Bossa”, “Wave” o “Footprints”; también han incursionado en estilo funk con “Cantaloupe Island” o “Sunny”.

Otro aspecto importante a destacar es la determinación de sumar canciones con cantantes invitados, entre ellos están Ailén Gunckele, Iara Krebs y Matías Benenati.

“UNA QUE SEPAMOS TODOS”

Este sábado 25 de mayo vuelve “Una que sepamos todos”. Esta actividad propuesta por la Secretaría de Cultura invita a una guitarreada al paso, sin micrófonos ni enchufes, para todos los que "alguna vez" tocaron, los que están aprendiendo, los que saben y los que les gustaría aprender. Bajo la consigna “vení a cantar, trae tu guitarra o sumate para bailar a la tarde”, el encuentro será de 18 a 20 horas en el Centro Cultural Rada Tilly.

CLINICA DE GUITARRA

El domingo habrá una clínica de guitarra dictada por el profesor y músico David Hernández en el Centro Cultural de la ciudad. Este será el segundo de tres encuentros (el último está previsto para el 2 de junio) y tendrá lugar de 11 a 13 horas, en el Centro Cultural Rada Tilly. La actividad es gratuita, no requiere inscripción y está dirigida a todos los que quieran participar que tengan niveles intermedio y avanzado de guitarra.

Se abordarán diversos ritmos, voicing y la importancia de modos para la improvisación en escalas, fraseos, arpegios, modos ejecutantes. Además se trabajará sobre modos de arreglos: matices, formas e intervalos; y se darán herramientas para el músico guitarrista que quiera ampliar sus conocimientos en el lenguaje musical y las posibilidades técnicas para desarrollar impro.