Aseguran que Alan Simone tuvo un encuentro íntimo con una reconocida periodista

Pese a que a Alan Simone se lo vincula sentimentalmente con Sabrina Cortéz ahora que ambos están afuera de Gran Hermano, aseguran que el joven tuvo un encuentro íntimo con una reconocida periodista.

Catalina Gorostidi, otra de las participantes que quedó eliminada del reality, reveló en Se Pico (República Z) que Alan estuvo con una periodista de TV.

"Yo no la ubico tanto, pero ya la vi... pero igual no voy a decir quién es. Alan es amigo mío, no lo voy a quemar. Me va a matar", expresó Catalina.

Tras el revuelo, Laura Ubfal lanzó en X (antes Twitter): "Enigmatico de #SePico @republicaz #Alan tuvo una historia al salir de la casa con una famosa periodista de TV. Se conocieron por Instagram. Confirmación de #Cata".

Pese a que hasta el momento Alan Simone no habló al respecto, en la red se especuló que podría tratarse de Maru Arce, abogada y columnista de C5N. Cabe mencionar que ambos se siguen en Instagram y usuarios aseguran que desde antes de Gran Hermano. Con el transcurso de las horas, Ubfal dio por descartada esta versión, sumó información y generó aún más confusión: "Dicen que es de Canal 26".