Asesinaron al activista conservador Charlie Kirk durante un evento

El fundador de Turning Point USA murió tras recibir un disparo en un acto público. El expresidente Donald Trump lo despidió con un mensaje en redes sociales y envió condolencias a su familia.

El activista conservador Charlie Kirk fue asesinado el miércoles durante un evento realizado en el estado de Utah, donde recibió un disparo que le provocó la muerte en el lugar.

Kirk, reconocido por fundar la organización juvenil Turning Point USA, se había convertido en una figura central del movimiento conservador estadounidense en la última década. Su presencia en actos y debates públicos lo había posicionado como un referente entre las nuevas generaciones del Partido Republicano.

Tras conocerse el hecho, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su red social Truth Social para despedirlo. “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto”, escribió. Y agregó: “Nadie comprendía ni compartía el corazón de la juventud estadounidense mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia”.

Las autoridades locales no brindaron hasta el momento más detalles sobre el ataque ni sobre el responsable del disparo.