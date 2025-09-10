Una menor de 14 años estuvo 5 horas atrincherada, con un arma, en una escuela

Un violento hecho se desarrolló desde la mañana de este miércoles en la provincia de Mendoza luego de que una adolescente de 14 años ingresara armada a su colegio y disparara por lo menos dos veces a las personas que se encontraban allí.

Tras cinco horas, la adolescente entregó el arma y la situación fue controlada por la policía. En diálogo con medios locales, el fiscal de la causa Mariano Carabajal informó que “la menor se encuentra bien” y acompañada por sus padres y personal de Cuerpos Especiales. “Fue muy complejo”, señaló. Fue trasladada al Hospital Santa Rosa, donde hay un grupo especializado de psiquiatras y psicólogos.

Según informaron los medios locales, la joven -que asiste a segundo año- salió con el arma en la mano de la escuela Marcelino Blanco de la ciudad de La Paz poco después de las 9.30, al terminar el primer recreo. Después, tras efectuar los disparos, se atrincheró. Las primeras versiones indican que la adolescente habría pedido a los gritos por una profesora de nombre Raquel y habría dicho que no se entregaría hasta que ella se presentara.

Luego de dar intervención a personal policial y de Bomberos, se evacuó al resto de los alumnos y se dio paso al Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) para tratar de convencerla de que saliera por sus propios medios.

Una empleada de una escuela vecina para personas con discapacidad informó que dicho establecimiento también fue evacuado desde temprano. “Escuché los disparos y, cuando miramos por una ventana, vimos a los chicos corriendo por una finca que está atrás de la escuela. Salieron a la calle del hospital. A nosotros nos pidieron evacuar y sacar a los chicos. Después nos hicieron quedarnos en una esquina desde temprano", dijo en diálogo con TN.

Fernando Ubieta es el intendente de la ciudad y confirmó que la adolescente es hija de un policía que se desempeña en San Luis, a 90 kilómetros de la ciudad en donde está ubicado el colegio, y a quien le habría quitado su arma reglamentaria para cometer el hecho. El intendente es familiar de la joven: el abuelo de la menor es primo hermano de su padre. Detalló que los padres de la adolescente “se encuentran destrozados y no comprenden lo que pasó”. También confirmó que la joven tiene dos hermanos que asisten a la misma escuela.