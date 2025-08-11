Así se jugará La Liga Nacional 2025/26

El torneo comenzará el 24 de septiembre y concluirá en junio con la final; participarán 19 clubes. Riachuelo de La Rioja no competirá en esta edición.

Con el ascenso de Racing de Chivilcoy y la confirmación por parte de Riachuelo de La Rioja de no disputar la máxima categoría y participar de La Liga Argentina tras

intercambiar su plaza con la AdC, La Liga Nacional 2025/26 se disputará con 19 clubes.

La temporada comenzará el 24 de septiembre, en formato todos contra todos. Una vez finalizada la primera ronda de la fase regular, los cuatro mejores pondrán en juego la renovada Copa Islas Malvinas como torneo de medio término.

La Supercopa la disputarán Boca Juniors, campeón de la temporada 2024/25 y la Copa Súper 20 2025, e Instituto de Córdoba, subcampeón en ambos torneos.

La fase regular de La Liga Nacional 25/26 concluirá a finales de abril mientras que la Reclasificación (5º al 12º) y los Playoffs se jugarán desde mayo. La serie por la permanencia la disputarán los equipos que terminen en la 18º y 19º posición. Las finales tendrán lugar en junio.

Todos los equipos que participarán del torneo: Argentino de Junín, Atenas de Córdoba, Boca Juniors, Ferro, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Independiente de Oliva, Instituto, La Unión de Formosa, Obras Sanitarias, Oberá de Misiones, Olímpico de La Banda, Peñarol de Mar del Plata, Platense, Quimsa de Santiago del Estero, Racing de Chivilcoy, Regatas Corrientes, San Lorenzo, San Martín de Corrientes, Unión de Santa Fe.