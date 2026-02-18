Asumió el segundo jefe de la IX Brigada Mecanizada

El acto de asunción del segundo comandante de la IX Brigada Mecanizada del Ejército se desarrolló este miércoles por la mañana en la Plaza de Armas de la Fuerza, ubicada en el centro de la ciudad. El intendente Othar Macharashvili asistió en compañía del viceintendente Maximiliano Sampaoli; la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta; el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; la titular de la Policía Federal, Roxana Correa; representantes de Pan American Energy, autoridades judiciales y familiares de Toñanes Alaimo.

En la apertura de la ceremonia, la banda del Ejército entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino. Seguidamente, se leyó la resolución del jefe de Estado Mayor General del Ejército que designó como segundo comandante de la IX Brigada Mecanizada al coronel de Infantería Toñanes Alaimo. Luego, se mencionó detalladamente la trayectoria del militar.

En ese marco, el intendente Macharashvili se refirió al significativo acto al remarcar que “el segundo jefe y el jefe de la IX Brigada son cargos importantes para nuestra ciudad”, al tiempo que destacó que “venimos trabajando siempre con la Fuerza y hoy no es un día menor; nos están ayudando mucho en la contingencia como lo hicieron en el 2017 y en muchos momentos difíciles. El Ejército está apoyando con toda la logística y con su sapiencia en estas cuestiones”.

Por su parte, el secretario Miguel Gómez expresó su satisfacción por la asunción del coronel. “Es una institución de gran importancia en la ciudad de Comodoro, que siempre está presente en toda demanda que tiene la sociedad. Ha quedado demostrado recientemente en esta emergencia, seguimos trabajamos en conjunto y estamos muy agradecidos con el Ejército”.

En tanto, el flamante segundo comandante del Ejército en la ciudad, Toñanes Alaimo, expresó una doble satisfacción al asumir el puesto. “Primero es una alegría por el puesto que es importante, y segundo porque es volver al pago chico: estuve 5 años destinado en Sarmiento y venía como turista a hacer las compras a Comodoro”.

“Ahora soy un ciudadano comodorense más, vine con mi familia y estoy muy contento por la recepción. Además, estoy muy contento por el trabajo mutuo e integrado que hacemos con la Municipalidad. Tenemos nuevos desafíos y todas las fechas patrias que el Municipio y la guarnición trabajan mancomunadamente”, cerró el comandante.