Asumió Torres: "tenemos que sacarnos el mote de zona desfavorable"

Poco antes de las 18 de este sábado, Ignacio Agustín Torres recibió los atributos de mando en la Legislatura provincial de parte de su antecesor, Mariano Arcioni. Poco antes había asumido Gustavo Menna como vicegobernador y titular de la Cámara de Diputados.

“Quiero hablarles con el corazón y decirles la verdad, aunque duela”, expresó “Nacho” Torres ante un auditorio colmado que siguió con atención su discurso que se extendió por 40 minutos y en donde se destacaron la flamante ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; los tres senadores nacionales que representan a Chubut, Edith Terenzi, Carlos Linares y Andrea Cristina; y los diputados nacionales Emilio Monzó y Jorge Avila.

En este contexto, el gobernador reivindicó la política porque “es la única herramienta que nos permite transformar la realidad. Lo malo son algunos políticos; los que anteponen sus aspiraciones, egos y vanidades por sobre el bien común. Los hijos de la democracia tenemos la obligación de sumar a los demás para que se involucren, siempre en el marco del respeto”.

También resaltó la presencia de Claudio Vidal, quien asumirá este domingo como nuevo gobernador de Santa Cruz. Según indicó Torres, con él “venimos trabajando juntos desde mucho antes de las elecciones, en una agenda común reclamando lo que nos corresponde. Tenemos una oportunidad histórica”.

CUADRO DE SITUACION

“Fui plenamente consciente de la situación de Chubut cuando acepté ser candidato y lo soy hoy que asumo. La realidad no es análisis; es matemática, objetiva. La provincia está atravesando una de las crisis más grandes de su historia. Tenemos vencimientos en estos meses, pero vamos a superar esos obstáculos. Lo haremos con los papeles sobre la mesa; nunca entre gallos y medianoche”, expresó Torres.

“Hoy hay un traspaso de gobierno sin Casa de Gobierno y es un símbolo del desmadre de estos años. Tenemos que salir de este círculo vicioso de desidia y corrupción. El primer gran desafío es recuperar la única herramienta que les va a permitir a los más chicos defenderse en la vida, que es la educación, si no es imposible construir ciudadanía; no hay espíritu crítico”.

Dijo el nuevo gobernador que “la educación son los cimientos de esos valores que tenemos que refundar en Chubut, nos lleve el tiempo que nos lleve. Atravesamos más de cinco años con muy pocos días de clase regulares. Por eso le encomendé al ministro que haga un relevamiento con toda la comunidad educativa para saber de dónde partimos para resolver esos problemas. Los resultados van a ser críticos, pero cada peso que ingrese tendrá como prioridad a la infraestructura escolar, para tener las escuelas en condiciones para que los chicos tengan calefacción en las aulas y los docentes vayan a trabajar en condiciones dignas. Vamos a dar todas las discusiones que haga falta, pero no vamos a negociar que los chicos no estén en las aulas. No podemos seguir hipotecando el futuro de toda una generación. Esa batalla la tenemos que dar todos los chubutenses”.

SEGURIDAD Y OBRAS PUBLICAS

“Nosotros queremos que al gobierno nacional le vaya bien porque así nos irá bien a todos. Y en ese marco tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Tenemos una ventaja por tener de aliada a una policía con profunda vocación de servicio; que no está corrompida. Vamos a dotarla de un fondo específico para que acceda a nuevas tecnologías”, lo cual contempla la integración de los centros de monitoreo y “tener un anillo digital para saber quién ingresa a la provincia” y en qué contexto, ya que ello también será importante “por algunos picaros que contrabandean y nos hacen perder cientos de millones de pesos”.

Laura Mirantes (secretaria de Vínculo Ciudadano) va a tener un rol importantísimo porque es importante tener en seguridad, así como en salud y otras áreas, una mirada transversal para llegar a cada lugar en tiempo y forma”.

“Vamos a crear una comisión con un tiempo específico para tener un nuevo Código Procesal Penal para agilizar plazos; para que no haya delincuentes sueltos poniendo en riesgo la vida de los demás”, anunció, así como trabajar para que haya un fuero específico con la justicia federal. No podemos permitir que la droga ingrese y se quede en la provincia de Chubut”.

Sobre infraestructura, mencionó que “en un momento en que está este dilema de obra pública sí o no; o a la chilena, en Chubut decimos obra pública sí. Nosotros celebramos y acompañamos cualquier esquema inteligente, pero hay obras que no son rentables y necesitamos que se hagan porque la Argentina necesita divisas. Y Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, vienen generando esas divisas. Me niego a creer que algunas obras se van a parar, como la ruta 40 con el potencial que tenemos, o un puerto de aguas profundas. Vamos a dar la pelea para que las obras que se están ejecutando y son estratégicas se terminen como corresponde”.

AUDITORIAS

Torres señaló que se realizarán una auditoría de corte “para que todos los chubutenses sepan en qué se gastaron sus impuestos. Los pícaros que cobraron un adelanto y no hicieron obras tendrán que dar explicaciones a todos los chubutenses”.

Acotó que “vamos a terminar esa bendita ruta 3, son 60 kilómetros, así como la ruta Comodoro-Caleta”, entre otras iniciativas pendientes, como “el serio problema de agua en Comodoro”.

Añadió que “no vamos a mendigar nada. Es una obra adjudicada que se tiene que terminar. De 100 recibimos 40 y eso no puede ser”.