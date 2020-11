ATE podría tomar la playa de tanques

El reclamo este viernes frente al Hospital Regional lo llevan adelante trabajadores estatales a quienes el Gobierno le adeuda salarios. Además, piden recategorizaciones, pase a planta de empleados precarizados, mejores condiciones laborales y equipamientos adecuados.

Gerardo Coronado, secretario general de ATE, describió la panfleteada que realizan frente al nosocomio local y dejó entrever que se analiza la posibilidad de tomar la playa de tanques de combustibles en Comodoro Rivadavia.

“Esto se debe al silencio del Gobierno provincial y las mentiras que decían que se terminaba el pago escalonado. Para nada le creemos” declaró ante La Petrolera. El dirigente tildó al Gobierno como “nefasto” ya que “le debe a los jubilados y activos”.

El próximo lunes se analizarán las posibles medidas de fuerza que llevarán adelante estatales. “Se está hablando de toma de playa de tanques, edificios públicos, porque esto no puede seguir así” advirtió y agregó: “esto no da para más, si bien cobramos, es tarde, no es la solución. Nos deben aguinaldos y octubre a todos. La situación para nada mejoró”.