ATECH denuncia los incumplimientos

El Consejo Directivo de ATECH ratificó la continuidad de la retención de servicios y el paro de las actividades virtuales desde este lunes 16 al 21 de noviembre inclusive. Reiteran la exigencia de convocatoria a las reuniones pendientes y acordadas con los legisladores provinciales, nacionales y el gobierno provincial.

Además, denuncian la ausencia de cumplimiento de la reunión con el Directorio del Banco de Chubut.

Se exige una urgente convocatoria al Ministerio de Educación y los sindicatos docentes, pendiente desde hace más de tres meses.

Sobre la Circular 05/20 de guardias escolares solicitadas, denuncia la ATECh que se carece de protocolo que garantice la seguridad, salubridad y biohigiene del personal Docente y Auxiliar de la Educación, debiendo el Ministerio de Educación enviar o adecuar las partidas existentes para aquellos elementos sanitizantes de COVID-19. Exigen al Ministerio de Educación el cese de la medida comunicada y se convoque a los sindicatos para culminar la discusión iniciada a fines del mes de julio.

POSICIONAMIENTOS

Desde la ATECH se realizaron acciones de amparo en la Justicia de casos testigos de docentes afectados por la Resolución 168, y en forma colectiva rechazando las respuestas emitidas por el poder Ejecutivo provincial, estando a la espera de la sentencia interlocutoria.

Denuncian que la pretendida confección de los conceptos anuales no contempla la realidad del presente ciclo lectivo, la pandemia, el ASPO, la suspensión de las clases presenciales, la desigualdad tecnológica y de conectividad, la ausencia del Ministerio de Educación, el conflicto salarial, sumado a que “nuestra evaluación docente no contempla el trabajo en la virtualidad y por ende no es convencional”. Manifiestan la ilegalidad de la confección de los conceptos 2020 y exigen convocatoria al Ministerio de Educación a fin de resolverlo”.

Por gestiones realizadas por ATECh junto a la Mesa de Unidad Provincial se abonó este sábado a los trabajadores que no cobraron, por cambio de rango (del 1 y 2 al 3), en el pago del 6/11/2020.

Además, el Consejo Directivo rechaza la Resolución 145/20 del Ministerio de Seguridad de la Provincia del Chubut que habilita el uso de las armas al personal policial fuera de servicio y repudian los allanamientos a los ciudadanos de las organizaciones sociales del no a la megaminería. Expresan su acompañamiento al tratamiento de la ley nacional de aporte solidario y extraordinario y promueven el proyecto de la ley tributaria extraordinaria en Chubut.