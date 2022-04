Atech negó haber acordado: "No aceptamos migajas"

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) aseguró que la rúbrica del acuerdo del jueves, en el cual se dispuso que quienes cobren menos de 100 mil pesos recibirán un bono, “busca disfrazar la continuidad de una política desastrosa para la educación y los derechos laborales”.

El principal gremio docente calificó la convocatoria oficial como un “acto político” que “no resuelve la acuciante situación” del sector.

“En una provincia rica, los salarios docentes siguen por debajo de la línea de pobreza”, por lo que el adelantamiento del 6% no revierte el contexto, escribieron los maestros, según publica El Chubut.

Añadieron que “con otro decreto, (el gobernador Mariano) Arcioni define un bono remunerativo de 20 mil pesos (menos de 16 mil de bolsillo). La Atech no acordó nada en este acto”.

“Fieles al mandato de nuestras compañeras y compañeros, dijimos en febrero que no acordamos con la propuesta salarial del Gobierno por insuficiente. Y es unánime la exigencia de recomposición salarial. No aceptamos migajas, no rebajamos nuestro reclamo. El salario es parte esencial del proceso educativo. Defenderlo es defender la escuela pública que el Gobierno abandona y achica”, reafirmaron los representantes docentes.

Y concluyeron: “Seguimos reclamando un aumento del salario acorde al costo de vida. El 2 de mayo habrá plenario provincial de delegados de escuelas”.