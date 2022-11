ATECh pide que Provincia convoque nueva paritaria

El Ministerio de Educación de Chubut firmó una adenda el 10 de noviembre con los gremios docentes, salvo ATECh. Esto llevó a que el viernes último el ministro de Educación, José María Grazzini, intimara a ATECh con una carta documento que tenía un plazo de 24 horas para que aceptara la propuesta. “La ausencia de respuesta dificulta la homologación de la adenda, provocando dilación injustificada en perjuicio colectivo de trabajadores docentes”, destacaba el escrito.

Mediante el mismo sistema, ATECh le contestó al funcionario provincial destacando que cualquier modificación a un acta paritaria se debe tratar en una reunión formal. “Reiteramos que cualquier intención de modificación a un acta paritaria debe ser tratada en una reunión formal de carácter paritario, encuadrándose debidamente en la Ley X 39; máxime ante la no convalidación de ATECh a lo ofrecido el 10 de noviembre y registro de solicitud de nueva reunión”, subrayaron desde el gremio.

Además, la junta ejecutiva del principal sindicato educativo de la provincia solicitó que se convoque a una nueva reunión paritaria “para formalizar nueva propuesta por parte del Gobierno”.

El secretario general de ATECh, Daniel Murphy, aseguró que la adenda “es una violación de los derechos laborales. No tiene precedentes en la provincia y no tiene ninguna fundamentación posible”.

“La Secretaría de Trabajo, pese a las advertencias de la organización sindical, ha homologado la paritaria del 10 de noviembre. Nosotros no aceptamos esa acta porque el Gobierno siempre ofertó a la baja de la inflación. Otra razón fue que se está incrementando el ítem recursos materiales que es no remunerativo, es decir que no aporta a la caja de jubilaciones”, sostuvo Murphy.

Para ATECh, la principal razón por la cual no se puede homologar esta paritaria es porque implica una reducción salarial significativa para quienes tienen menos antigüedad y un solo cargo. “Estamos hablando de que, entre el sueldo de noviembre y diciembre de este año, hay docentes que van a percibir 7 mil pesos menos con respecto a lo que cobraron en noviembre. Es inaceptable y es escandaloso que la Secretaría de Trabajo haya homologado esta paritaria”, agregó Murphy.

“Es una muestra más de la voluntad de un Gobierno que atropella normas, desconociendo las voces que se han manifestado varias veces en el último tiempo”, concluyó.