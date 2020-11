ATECh reclama soluciones "urgentes" al gobernador

Marcela Capón y Tomás Montenegro, de la Junta Ejecutiva de Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh), junto a secretarios de los distintos sindicatos de la Mesa de Unidad Sindical, se movilizaron este viernes a la Casa de Gobierno para insistir con la solicitud de reunión con el gobernador Mariano Arcioni y legisladores (provinciales y nacionales) intentando obtener soluciones.

Fueron recibidos por el ministro de Gobierno, José María Grazzini, a quien le manifestaron el “repudio y descontento ante tantas versiones y contradicciones del propio Gobierno respecto al pago de salarios, exigiendo que los mismos sean en tiempo y forma”.

En ese contexto, “el ministro Grazzini nos ratificó que no pagarán salarios ni en cuotas ni en bonos y que volverán a pagar una masa salarial completa (rangos 3 y 4 correspondientes al mes de septiembre y rangos 1 y 2 correspondientes al mes de octubre, junto con policía y salud, ya sea activos como pasivos) antes del 10 de diciembre”, informaron los dirigentes.

Con respecto a los rangos, plantearon “la necesidad de resolver la situación de los trabajadores que en sus haberes de agosto fueron rango 2 y en sus haberes de septiembre pasaron a ser rango 3 por diferencia de antigüedad u horas, ya que los mismos estarían 60 días sin cobrar haber alguno”.

El ministro tomó la solicitud y manifestó que se está haciendo el relevamiento en Economía de la cantidad de estatales en dicha situación y que iban a resolverlo evitando que tengan que esperar al próximo mes, a lo que exigieron “una fecha concreta de pago”.

Por otra parte, los dirigentes de ATECh lograron “el compromiso del ministro de tener la reunión con el Banco del Chubut para tener respuesta a nuestros reclamos planteados en la primera reunión respecto al pago de intereses y deuda, que el Banco pretende cobrar y que es producto y responsabilidad del propio Gobierno ante el atraso salarial, y aclarar las medidas que piensa el Directorio del Banco respecto a este y otros temas”.

“También se comprometió a concretar una reunión con legisladores nacionales, el gobernador y los sindicatos de la MUS por un lado, y otra reunión con legisladores provinciales para avanzar en lo que respecta a Ley Tributaria, reparación histórica de la coparticipación, entre otros temas”, detallaron.

“Como lo indica nuestro logo de ATECh: ‘En defensa de la Escuela Pública, en defensa de los Trabajadores de la Educación, en defensa del agua, el territorio y la vida, No a la megaminería’ manifestamos nuevamente nuestro posicionamiento junto a la MUS por el no a la megaminería, y ante las últimas declaraciones recordamos que en Chubut no existe licencia social para la megaminería y que esta definición política del gobierno provincial solo traerá más conflicto social al que ya existe en este momento”, definieron los dirigentes.

“Insistimos en que la salida es con la distribución de la riqueza de los recursos de todos los chubutenses que hoy ya se explotan, pero que la manejan unos pocos que ganan millones y millones y por eso insistimos en la Ley Tributaria como también con la suspensión y auditoría de la deuda privilegiando el pago de salarios y las necesidades del pueblo de Chubut en su conjunto”.