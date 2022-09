Atleta comodorense fue a capacitarse a Mar del Plata y lo desvalijaron

El deportista comodorense Martiniano Álvarez, fue a realizar una capacitación sobre Stand Up Surf en Mar del Plata y terminó siendo desvalijado. "Me robaron todo y necesito una mano para poder recuperarme y seguir compitiendo".

Hace un mes el comodorense Martiniano Álvarez tuvo una destacada actuación en el Nacional de Stand Up Paddle que se realizó en la ciudad de Paraná, obteniendo dos segundos puestos en categorías diferentes: All Round Master 4 kilómetros y All Race Master 8 kilómetros.

Esta participación sumada a otro buen torneo en el año 2021, hizo que Martiniano profundizara su entrenamiento y capacitación en el deporte, lo que lo llevó a participar a un encuentro en Mar del Plata sobre Stand Up Surf, una disciplina hermana del Stand Up Paddle.

La capacitación se realizó los días 17 y 18 de septiembre, pero antes de participar, el día viernes, luego de ir a cenar en la ciudad balnearia, Martiniano sufrió un robo de importantes proporciones que lo dejó sin sus elementos de competencia y entrenamiento.

“Cuando llegué a la camioneta encontré que me había robado todo, hasta el termo y el mate, pero lo que más me duele son las dos tablas que son una de All-Round y otra Race, mi neoprene, las botas, campera de agua y hasta las zapatillas”, se lamenta Álvarez en comunicación con El Patagónico.

Esto significa un retroceso en cuanto a la preparación deportiva del deportista nacido en kilómetro 8 “necesito ayuda para recuperar lo que me robaron para poder seguir creciendo en el deporte, le pido a empresas petroleras como YPF o PAE si me pueden dar una mano para poder rearmarme y seguir entrenando, desde ya cualquier ayuda viene bien, así que estaría agradecido”.

Si bien la denuncia fue realizada en el mismo momento en que sufrió el robo, las chances de recuperarlo son mínimas, por lo que Martiniano Álvarez apela a la solidaridad y deja a disposición su número de teléfono para quienes puedan ayudarlo: 2974526631.