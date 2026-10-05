Antonio Fuentes, Iván Toñanez y Cristian Sánchez compitieron del 2 al 4 de octubre en Santiago de Chile.

Atletas locales se destacaron en el Iberoamericano de Powerlifting

Antonio Fuentes, Iván Toñanez y Cristian Sánchez se destacaron en el Iberoamericano IPL 2026, un certamen que organizó la Agrupación Chilena de Powerlifting (ACHIPO), con el aval de la International Powerlifting League (IPL).

Los días 2, 3 y 4 de octubre, los atletas más fuertes de Iberoamérica se reunieron en Santiago de Chile para competir en uno de los eventos más importantes del calendario.

Representando a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, estuvieron presentes Fuentes, Toñanez y Sánchez, quienes compitieron en distintas tandas y categorías.

En el caso de Fuentes, en su primera actuación internacional, se colgó la medalla de plata en la categoría Junior (21 años), logrando el récord nacional en sentadilla con 250 kilos y alcanzando el récord Iberoamericano de despegue con 262.5 kg. (peso muerto).

“Se definió por pequeños detalles, fue un torneo súper peleado, en una categoría muy competitiva, había un montón de atletas y para ser mi primer torneo internacional estoy orgulloso de lo que conseguí, estoy re contento por traer la plata a Argentina”, resaltó Fuentes.

Y afirmó que “terminé el año siendo campeón nacional y subcampeón iberoamericano en mi primer año haciendo Powerlifting competitivo”.

Por su parte, Toñanez obtuvo el primer lugar en Master 3 (-110kg.), mejorando mucho los kilos que salieron en el Nacional.

A su vez, Sánchez pudo cumplir con el objetivo de lograr el récord iberoamericano en Master 3, testeado (-110kg.).

“Fue un torneo que se lo vio bien organizado, no con muchos participantes pero si se movieron kilos muy importantes en general. Ahora a descansar que el sábado próximo tengo torneo de Strongman en Viedma”, indicó Sánchez.

Y agradeció “a la nutricionista Mirtha, a Rada Suplementos, a Hernán Martínez y Comodoro Deportes, que son parte de que todo esto sea posible”.