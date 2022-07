Atlético Tucumán se apropió de la punta

Atlético Tucumán se impuso este martes por 1-0 sobre Sarmiento de Junín, por la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El Decano y el Verde se midieron en el Estadio Monumental José Fierro. Ignacio Maestro Puch marcó el único gol para el equipo de Lucas Pusineri, que es el único líder del torneo.

En el primer tiempo, Atlético Tucumán se hizo dueño del partido, dominó la pelota y jugó en campo rival, mientras que Sarmiento, con línea de cinco en el fondo, esperó en su área para salir rápido de contraataque cuando fuese posible.

Los primeros 45 minutos fueron muy trabados, y lo más destacado fue un remate de Ramiro Ruíz Rodríguez para el Decano a los 26 que Meza envió al tiro de esquina. Se fueron al descanso 0-0.

En el complemento, el desarrollo del encuentro fue igual que en la primera mitad, y a pesar de los reiterados intentos de Atlético por romper el cero, nunca pudo romper la defensa del Verde, que bien plantada defendió el empate. Cuando parecía que el partido terminaba en igualdad llegó la apertura del marcador.

A los 40 minutos del segundo tiempo, Ignacio Puch recibió la pelota dentro del área, gambeteó al defensor, y con un tremendo zurdazo puso el 1-0 para Atlético Tucumán, que después de tanto buscar abrió el marcador.

Con este resultado, Atlético Tucumán llegó a los 19 puntos y quedó como único líder de la Liga Profesional con dos de ventaja. Por su parte, Sarmiento quedó con 11 unidades en la decimoquinta posición del torneo.

...................

Síntesis

Atlético Tucumán 1 / Sarmiento 0

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Ciro Rius, Gabriel Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodríguez y Cristian Menéndez. DT: Lucas Pusineri.

Sarmiento: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Manuel Guanini, Gastón Sauro, Federico Andueza y Jean Pierre Rosso; Lucas Castro, Emiliano Méndez y Federico Paradela; Luciano Gondou y Javier Toledo. DT: Israel Damonte.

Gol ST: 40’ Ignacio Puch (AT).

Cambios ST: 17’ Julián Brea x Gondou (S), Jonathan Torres x Toledo (S) y Yair Arismendi x Paradela (S), 28’ Mateo Coronel x Correa (AT) e Ignacio Puch x Menéndez (AT), 35’ Guido Mainero x (S), 38’ Augusto Lotti x Ruiz Rodríguez (AT) y Renzo Tesuri x Rius (AT), 40’ Sergio Quiroga x Castro (S), 49’ Gastón Gil Romero x Pereyra (AT).

Amonestados: Pereyra, Acosta (AT). Guanini, Paradela, Arismendi (S).

Incidencias: No hubo.

Arbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Monumental José Fierro.