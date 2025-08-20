Audios filtrados implican al director de la ANDIS en presunto pedido de coimas

Las grabaciones, difundidas en el programa Data Clave, sugieren una red de sobornos que alcanzaría a figuras cercanas al presidente.

Un nuevo escándalo de corrupción salpica al gobierno de Javier Milei. Se filtraron audios que supuestamente pertenecen a Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se lo escucha hablando sobre la exigencia de dinero a laboratorios farmacéuticos a cambio de contratos con el Estado.

En los audios, una voz identificada como la de Spagnuolo, quien también es abogado de confianza de Milei, confiesa a una tercera persona que le planteó directamente al presidente sus preocupaciones sobre los manejos internos: "¿Yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita?". Además, en otra parte del audio, la misma voz diría "Javi, qué hago", refiriéndose a una conversación directa con el mandatario.

Menciones a figuras cercanas a Milei y antecedentes de corrupción

El funcionario supuestamente implicado va más allá y menciona que del presunto negocio de los medicamentos, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín "Lule" Menem, se llevarían "de medio palo para arriba de medicamentos por mes".

Este nuevo escándalo revive una denuncia previa de un año atrás, cuando el periodista Tomás Méndez expuso que la ANDIS había destinado casi 30.000 millones de pesos para la compra de productos a una droguería vinculada a Martín Menem. La investigación señalaba que esta empresa, que vende suplementos dietarios en línea, habría recibido un trato preferencial del organismo.

Un funcionario sin experiencia en discapacidad

El director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, asumió su cargo en enero de 2024 sin una trayectoria previa en el ámbito de la discapacidad. Su principal credencial para el puesto sería su rol como abogado personal de Javier Milei, a quien representó en varias causas antes de la asunción presidencial.

Desde que llegó a la ANDIS, Spagnuolo ha sido blanco de múltiples críticas. El gremio ATE denunció el despido de más de 200 trabajadores, y la ANDIS también fue denunciada ante la ONU por una auditoría sobre pensiones por invalidez, calificada como "violenta y discriminatoria". Además, el organismo ha dado de baja más de 100.000 pensiones en lo que va del año y, bajo la dirección de Spagnuolo, se publicó una resolución en el Boletín Oficial que utilizaba términos ofensivos como "idiotas" y "mogólicos" para referirse a las personas con discapacidad.