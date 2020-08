Aumentaron las cirugías para verse bien en el zoom

Se trata del teólogo Iván Petrella, uno de los pensadores del expresidente, que suele verter sus apreciaciones de la cosa pública en su cuenta de Twitter.

"Otra consecuencia de la pandemia: un auge en consultas de cirugía estéticas como estiramiento facial, operarse las bolsas de los ojos, y otros. ¿Por qué? Mucha gente disconforme con cómo se ve en zoom", publicó el intelectual.

Petrella es el director académico de Pensar, el think tank del PRO, y durante la presidencia de Macri se desempeñó como "Secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional de la Nación".

Luego de una serie de burlas en Twitter, Petrella salió a defenderse. "Para los que me critican: No es una opinión mía. Hay notas sobre el hecho", indicó el ex Harvard.