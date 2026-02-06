Aumento de $380 mil para los petroleros, más un bono de $500 mil

Jorge Avila informó que, tras intensas negociaciones, se alcanzó un acuerdo paritario que garantiza un incremento salarial para todos los trabajadores.

El acuerdo alcanzado por el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut establece un incremento no remunerativo para los haberes correspondientes al mes de febrero, que se compone de una suma fija de 380.000 pesos, que se buscará sumar al básico cuando se reanude la mesa paritaria en abril.

Además, habrá un bono adicional de 500.000 pesos, a ser liquidado en dos partes iguales en los meses de abril y juli, en los que cada trabajador percibirá un total de 630 mil pesos adicionales.

“Dicho logro es el resultado directo de la firmeza y la dignidad que caracteriza a la familia petrolera de la región. Tal como se ha expresado en recientes asambleas y plenarios, la capacidad de nuestro gremio para defender los intereses de sus afiliados es lo que asegura que el esfuerzo diario se vea reflejado en condiciones laborales justas y salarios competitivos”, resaltó el titular del poderoso gremio, Jorge Avila.

“La dignidad de nuestros compañeros no es negociable. Este incremento salarial es un paso fundamental que valida la fuerza de nuestra unidad y el compromiso irrenunciable que demostramos día a día en cada yacimiento”, remarcó.

La institución subraya que la celeridad para asegurar este beneficio refleja la prioridad que la conducción de Ávila le otorga al “bienestar inmediato” de los afiliados, especialmente en un contexto económico desafiante.

Asimismo, el dirigente recordó que “la organización y la unidad son la herramienta más poderosa para seguir defendiendo nuestros derechos”, asegurando que continuarán trabajando “mancomunadamente con las operadoras” para garantizar la estabilidad y el progreso de la industria en Chubut.