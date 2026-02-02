Petroleros endurece su posición y anuncia medidas de acción directa

El gremio denuncia incumplimiento de los pactos de “Paz Social” firmados y rechaza la propuesta de reducir los salarios promedio de Chubut a la mitad de lo que se paga en Neuquén, además de la continuidad de los despidos.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, Jorge Avila, denunció la continuidad de despidos en la provincia, “a pesar de los esfuerzos y acuerdos logrados el año pasado tras la crisis generada por la venta de YPF y la competencia de Vaca Muerta”. El gremio decidió endurecer la postura y convocó a movilizaciones en los yacimientos.

El gremio denunció el incumplimiento de los pactos de “Paz Social” firmados y rechazó la propuesta de reducir los salarios promedio de Chubut a la mitad de lo que se paga en Neuquén, especialmente sin compensación por la inflación.

Asimismo, exigió la intervención de las autoridades provinciales y nacionales para asegurar que las inversiones prometidas se concreten, advirtiendo que, de seguir los despidos, pondrán “a prueba la capacidad de las operadoras para seguir extrayendo petróleo sin trabajadores”.

Avila señaló que, tras superar la crisis anterior y negociar medidas de apoyo a la industria como la baja de tarifas de exportación, los despidos no solo no cesaron, sino que ahora afectan a las Pymes de la región. Y expresó su indignación ante el incumplimiento de los compromisos asumidos por las nuevas operadoras al adquirir los activos.

“Resulta que a pesar de todo lo que hicimos, los esfuerzos que se abocaron, los despidos siguen. Nosotros ya hicimos todo lo necesario, con un trabajo a conciencia para sostener las inversiones y que esto funcione. Lo que no pueden hacer es seguir echando gente porque se le ocurre una empresa”, indicó.

El punto más álgido de la confrontación se centra en la amenaza de una reducción salarial que dejaría a los trabajadores de Chubut cobrando la mitad del promedio de Neuquén, sin reconocer la inflación. En ese contexto, Avila fue categórico: “Nosotros nos vamos a regalar nuestro salario”.

Ante esta situación, el gremio decidió convocar a una asamblea mañana en Dragón para explicar los despidos y, además, se movilizará el miércoles en las instalaciones de PeCom.

Avila advirtió que si las empresas buscan un despido masivo, el gremio está dispuesto a poner a prueba la capacidad operativa de los yacimientos sin personal.

El líder sindical también hizo un llamado directo a las autoridades provinciales y nacionales, exigiendo “una mesa de diálogo urgente” para definir cuándo comenzarán las inversiones prometidas por los compradores de áreas, citando el caso de Petrominera, que recibió un yacimiento “tirado” y sin personal.

La movilización busca defender el Convenio Colectivo y detener la tendencia de achicar personal y recursos, lo que el gremio considera como un ataque directo a la estructura laboral construida a lo largo de décadas en la provincia.