Austera festividad de Reyes

Para el rubro comercial de Caleta Olivia, este año la conmemoración del Día de los Reyes Magos no tiene un gran impacto en la venta de juguetes y otros obsequios en relación a otras temporadas.

Ello se vio reflejado este lunes en las calles céntricas con una escasa circulación de transeúntes llevando bolsitas o paquetes que tradicionalmente deben hacerse llegar a la niñez en la madrugada de mañana a través de los míticos personales del Medio Oriente.

A la crisis económica que se afronta en todo el país se suma el hecho que gran parte de los potenciales compradores son trabajadores estatales, tanto provinciales como municipales, quienes aún no percibieron los haberes del mes de diciembre.

Los provinciales, al menos los que están en el primer rango de categorías, los cobrarán el jueves 8 de enero, en tanto que la fecha de pago a municipales aún es incierta.

REYES21

Por ello, algunos comerciantes sugieren que la festividad de Reyes se extienda esta vez hasta el fin de semana, aunque metafóricamente resultará difícil que Gaspar, Melchor y Baltasar puedan modificar su costumbre de raíces bíblicas.

No obstante, este martes los personajes viajeros se mostrarán por distintos barrios invitados por comunidades religiosas que se nuclean en las capillas María Auxiliadora, Cristo Obrero y San Cayetano y en la parroquia San Juan Bosco.

Con sus bolsones entregaran gratuitamente juguetes y golosinas que se lograron recaudar durante varios días en la comunidad. El recorrido comenzará a las16:00 y comprenderá numerosos barrios, previento llegar a la plazoleta del Gorosito alrededor de las 21:30

VENTAS

A todo esto vale señalar que El Patagónico visitó esta tarde la mayor juguetería de la ciudad, Importodo, donde constató que siguen en vigencia l tradicionales preferencias como muñecas, pelotas fútbol, monopatines camiones y cochecitos, pero ahora aparecen otras modas.

A modo de ejemplo las empleadas nos comentaron que la clientela también opta por ladrillos magnéticos, muñecos estirables, el juego lúdico Basta Ya y las muñecas guerreras Kpop.

Además, para compensar la caída de ventas en ralación a años anteriores, se ofrecen compras al contado con un descuento del 15 % y otras promociones.