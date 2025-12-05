Autos Clásicos de la Patagonia tiene nueva comisión directiva

Hace un poco más de dos meses que el Club de Autos Clásicos de la Patagonia (CACP) hizo la renovación de autoridades y Pablo Totaro quedó al mando de la institución. Estará acompañado por Vicente Pachmann (vicepresidente), Bruno Irazu (secretario), Agostina Córdoba (tesorera), entre otros dirigentes.

Parte de la nueva comisión visitó al titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para presentarse y comenzar a trabajar en conjunto.

En el breve período de gestión que llevan adelante, los dirigentes se ocuparon de organizar el cierre del Campeonato Anual de Regularidad, que tendrá su última carrera la semana que viene.

Además, acompañaron a cuatro integrantes del club que participaron de la 52ª edición del Campeonato Argentino de Regularidad, certamen que se efectuó el mes pasado en la ciudad de Río Cuarto.

“Hernán (Martínez) se mostró muy dispuesto para ayudarnos y para presentarnos en la sociedad deportiva de Comodoro”, comenzó Totaro.

Y agregó que “esta nueva comisión está integrada por personas que ya participaron en gestiones pasadas pero también con mucha gente nueva, entonces estamos aprendiendo a llevar adelante un club y creo que la colaboración que ofrece Hernán es invalorable”.

Asimismo, el flamante referente de CACP dijo que “vinimos a presentarnos como nuevos actores del deporte y también a ponernos a disposición para participar de eventos culturales y deportivos dentro de la ciudad”.

Respecto al final del Campeonato Anual de Regularidad, indicó que “la semana que viene se va a disputar la última carrera, donde se definen los campeones conductores como navegantes, son dos categorías distintas que se premian en el automovilismo de este tipo. Y haremos el cierre de año con la entrega de premios”.

Otra de las funciones que cumple Autos Clásicos es apoyar la participación de algunos integrantes en carreras nacionales: “Apoyamos a personas del club que compiten en torneos nacionales. Por ejemplo, cuatro deportistas participaron del Nacional de regularidad que se hizo en Río Cuarto”.

Para cerrar, Pablo Totaro enumeró que también realizan “paseos, exposiciones estáticas y anualmente llevamos a las futuras reinas y princesas de las Comunidades Extranjeras que se hace en Comodoro Rivadavia”.