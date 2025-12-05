El waterpolo de Comodoro Rivadavia tuvo un gran año

La Asociación retomó la liga local, formó un equipo masculino que jugó la Liga B de Buenos Aires y metió jugadores en preseleccionados argentinos.

La Asociación de Waterpolo de Comodoro Rivadavia pudo completar una gran temporada. En la cual retomó la liga local con continuidad de partidos, formó un equipo masculino que disputó la Liga B de Buenos Aires, metió a jugadores en preseleccionados nacionales, concretó viajes con las formativas y recibió a personalidades importantes del deporte para realizar clínicas.

Utilizando las piscinas del Natatorio Pueyrredón y del Centro de Encuentro Km. 8, la Asociación de Comodoro Rivadavia pudo retomar con la liga local, un importante logro que fue acompañado por equipos de Rawson y la cordillera.

Xavier Miarons, presidente de la Asociación de Waterpolo, explicó que “este año nos pusimos como propósito retomar una liga local a nivel infantil y primera, para que los jugadores tengan el máximo de partidos posibles durante el año”.

“Para ello se formaron los equipos de Km. 8, Pueyrredón y Huergo, y se nos sumaron los equipos de Rawson y la cordillera con un combinado entre Esquel y Bariloche”, agregó.

Y remarcó que “se notó una gran diferencia entre los partidos de inicio de año y los del final de la temporada. En el cierre se jugaron partidos muy parejos y eso obliga a los jugadores a dar el máximo”.

El cierre del año fue una fiesta en el Centro de Encuentro Km. 8. Es que se concluyó el torneo, se hizo una clínica con el árbitro internacional Eduardo Crescente, se jugó un partido exclusivamente femenino y disfrutaron las escuelitas de Km. 8 y Pueyrredón.

PRIMERA MASCULINA EN LA LIGA B

Otro de los puntos importantes del waterpolo fue la participación de un equipo local en la Liga B de Buenos Aires, un plantel conformado por jugadores de Puerto Madryn, Rawson, Bariloche y mayoritariamente de Comodoro Rivadavia.

“Se participó de la Liga B de Buenos Aires, compitiendo con equipos de Uruguay, de CABA (River Plate, GEBA, Avellaneda) y de la Provincia de Buenos Aires (Universitario de La Plata). Estamos contentos porque hicimos tres viajes y pudimos jugar más de 10 partidos”, detalló Miarons.

JUGADORES CON NIVEL INTERNACIONAL

Los frutos del trabajo en el waterpolo se están notando a nivel internacional porque Josefina Svoboda jugó con la Selección Argentina Sub 15 el Panamericano en Bauru, Brasil. También porque este año Valentina Svoboda, Alan Abeiro y Santiago Alvarado fueron preseleccionados para entrenar en Santa Fe con la U17 de Argentina.

Se resalta además que las hermanas Josefina y Valentina Svoboda jugaron la Liga Femenina Juvenil y en la Primera División con el Club Atlético Provincial de Rosario.

Xavier Miarons destacó que “este año tuvimos la visita de Charly García, quien es un argentino que está siendo entrenador en Barcelona”.

“Recibimos también al árbitro internacional Eduardo ‘Chiquito’ Crescente, quien ha sido jugador de Independiente y de la Selección Argentina, entrenador y referí de la Liga de Honor”, acotó.

Y valoró la participación del árbitro comodorense Carlos Fernández en Buenos Aires: “Arbitró partidos y eso hace que a nivel local tengamos un nivel de arbitraje similar al de allá”.

En cuanto a viajes, el dirigente detalló que “se hicieron dos viajes a Rawson, uno con los infantiles y otro con la escuelita. Después hubo un viaje de un equipo U14 a Rosario para jugar la IX Copa Internacional Betina M. Cripezzi, en la que participaron varios equipos de Argentina”.