Leandro Núñez obtuvo una medalla de bronce en México

El integrante de la escuela de arquería del club Petroquímica logró hacer podio en el Pan American Indoor Championship.

El arquero comodorense Leandro Núñez, representante del Club Petroquímica, logró quedar en el podio en el Pan American Indoor Championship, que se disputó en San Luis Potosí, México.

Núñez, se ganó un lugar en la Selección Argentina gracias a su desempeño en la temporada nacional, sus podios sostenidos y su crecimiento técnico en la modalidad indoor.

El tirador local compitió, recientemente, en San Luis Potosí, México, en lo que fue el Pan American Indoor Championship, y logró conquistar la medalla de bronce en la competencia que reunió a los mejores arqueros de América.

Leandro, con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes, dejó a Comodoro Rivadavia y a la Argentina entre los tres mejores, en la categoría Recurvo Olímpico Sub 21.

La convocatoria al elenco nacional para el comodorense llegó luego de que el tirador se consagrara campeón en Recurvo masculino sub 21, en la Final Nacional de la modalidad Sala, que se desarrolló en Esquel, en el mes de agosto.