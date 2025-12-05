El presidente de Estados Unidos fue reconocido con el nuevo Premio de la Paz de la FIFA, que tiene como objetivo celebrar “los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a los pueblos y aportan esperanza a las generaciones futuras”.

Donald Trump: "espero que este sea el mejor Mundial de la historia"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó este viernes su deseo de que el próximo Mundial de la FIFA 2026 sea “el mejor de la historia” y celebró el récord de venta de tickets que ya se generó.

“En términos de los deportes, diría que es lo más importante. No hay otro deporte como este. Es el mayor deporte del mundo”, respondió Trump al ser entrevistado por DSports en la alfombra roja del Kennedy Center de Washington D. C.

Las miradas del mundo entero estuvieron puestas este viernes en la capital estadounidense dado que allí se celebró la ceremonia del sorteo para la fase de grupos de la máxima cita del fútbol a nivel global.

Gianni Infantino, titular de la FIFA, entregó a Trump el premio “FIFA Paz” por “sus acciones extraordinarias y especiales” en favor de la convivencia en paz en la comunidad internacional.

“Es uno de los mayores honores de mi vida”, dijo el mandatario al recibir el galardón en el Kennedy Center de Washington DC, donde se realizó el sorteo del Mundial 2026 de Fútbol, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Al momento de conversar con DSports en el ingreso a la ceremonia, Trump celebró con énfasis que la organización del Mundial ya registró el récord histórico en venta de tickets para este evento de trascendencia global, al que asistirán por televisión más de 6.000 millones de personas, según la FIFA.

“¿Cree que será el mejor Mundial de la historia?”, consultó DSports. “Espero que sí”, comentó el presidente de los Estados Unidos y rápidamente expresó: “Depende. A veces los juegos te decepcionan y a veces no”.

A pesar de su análisis sobre lo que puede ser algún partido puntual del Mundial, Trump comentó: “Pero hay una oportunidad. Es muy emocionante. Y creo que el Centro Kennedy está haciendo un buen trabajo. El fútbol es un gran juego”.

“¿Cómo ves a la Argentina para esta Copa del Mundo?”, consultó DSports. “Me encanta la Argentina. Y tu presidente está haciendo un muy buen trabajo, como sabes. (Javier) Milei.

Sabes eso, ¿no? Está haciendo a la Argentina grande de nuevo”, respondió Trump.

Por otro lado, Trump dijo que muchas selecciones del mundo tienen “equipos poderosos”, por lo que se entusiasmó con que la próxima Copa del Mundo pueda ser la mejor de la historia.

Foto: Prensa DSports.

VIDEO 1 - VIDEO 2