Está todo listo para la tercera edición de "Sangre Guerrera"

El festival de kickboxing se desarrollará este sábado desde el mediodía en el Gimnasio municipal Nº 1.

El Team Warriors dirigido por Claudio Cabrera organizará este sábado el festival de kickboxing “Sangre Guerrera III” en el Gimnasio municipal Nº1. Desde el mediodía comenzará una gran cartelera de combates de kicklight y kickboxing amateur y semiprofesional, en categorías infantiles, juveniles, mayores y veteranos, con participación de escuelas de toda la región y títulos en juego.

El evento cuenta con el auspicio del Ente Comodoro Deportes, y tendrá con la participación de escuelas locales, y la visita de escuelas de Puerto Madryn, Trelew, Río Gallegos, Puerto Deseado, Sarmiento, Las Heras, Caleta Olivia, entre otras.

El festival tendrá títulos en juego, y se realizará un homenaje a Leonardo Gustavo Cabrera, según comentó su hermano, Claudio Cabrera, fundador del Team Warriors.

Las puertas se abrirán previo al mediodía y comenzará con kicklight infantil en tatami y kick amateur y semi-pro en ring, con participación de escuelas de toda la región.

“Tendremos un trofeo inmenso, en homenaje a mi hermano Leonardo Gustavo Cabrera, habrá copas y títulos en juego, peleas pactadas, revanchas, estará muy lindo, va a ser una fiesta para toda la familia del kickboxing. Los agradecimientos a Comodoro Deportes, a todos los colegas que están apoyando, a la familia, al Team Warriors y a toda la gente que cree en nosotros”, expresó Claudio Cabrera.

Cartelera Principal

Título Warriors

Gastón Garsette vs Emmanuel Apaza (Warriors)

Matías Crespo (Team Serón) vs Leonardo Seguir (Team Mayorga)

Tobías Hernández (Team Chiquito) vs Cristhian Quinteros (Pierina Team)

Dylan Pérez (Team Serón) vs Roy Brut (Team Mellado)

Copa Sangre Guerrera

Abril Saavedra (Dojo Samurai) vs Selene Pérez (Team Mara – C. Olivia)

Franco Catalán (Team Rivas) vs Tomás Llancaqueo (Gym Fight Club)

Francisco Páez (Team Río Gallegos) vs Jorge Cárdenas (Team Wolf CR)

Título Amateur Warriors

Lucas Vega (Chino Team – C. Olivia) vs David Catrileo (Team Río Gallegos)

Jefferson Díaz (Dojo Samurai) vs Bayron Miranda (Team Balboa)

Nehemías Urra (Team Mayorga) vs Kevin Ferrer (Team Álvarez – P. Madryn)

Uma Sad (Team Puebla – Las Heras) vs Rocío Condori (Team Alvar CR)

Leila Ramírez (Team Dangal) vs Solange Alvarez (Team Mellado)

Agustín Riquelme (Team Alvar) vs Lionel Maza (Team Poveda)

Aarón González (Team Balboa) vs Dylan Díaz (Team Diablillo Cabrera)

Marcelo Pérez (Team Álvarez – P. Madryn) vs Luciano Robles (Team Rivas CR)

Lisandro Acosta (Team Araneda – Las Heras) vs Isaías Acosta (Team Rivas CR)

Título Infantil Warriors

Rodrigo Bareiro (Puebla Comp. – Las Heras) vs Tahiel Vidal (Team 24/7 CR).