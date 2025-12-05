Ancelotti: "el primer partido va a ser muy importante"

El DT italiano de la selección de Brasil, afirmó que será clave el encuentro contra Marruecos en la fase de grupos del Mundial 2026.

El entrenador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, afirmó este viernes que el primer juego en el Mundial de 2026 contra Marruecos, semifinalista en Qatar 2022, será clave, tras el sorteo en que la “Canarinha” entró en el Grupo C, también junto a Haití y Escocia.

"A Marruecos le fue muy bien en la última Copa del Mundo", ganada por Argentina, dijo Ancelotti al término de la ceremonia en Washington que definió la hoja de ruta de la Copa del Mundo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

"Escocia es un equipo sólido, bastante difícil", agregó el exentrenador del Real Madrid en declaraciones al canal SporTV.

Los pentacampeones mundiales debutarán el 13 de junio contra Marruecos y enfrentarán después a Haití, el 19, y a Escocia, el 24.

"Tenemos que hacerlo bien e intentar terminar en el primer lugar del grupo. Hay que preparar bien el principio, el primer juego, sobre todo, va a ser muy importante", expresó Ancelotti, de 66 años.

"Tenemos que pensar en ganar los tres partidos. Marruecos primero, que es el juego más difícil, pero tenemos otros dos rivales. Tenemos que tener confianza", agregó.

En el marco del sorteo, la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que la Seleção jugará amistosos contra Francia y Croacia en marzo, en Estados Unidos. La fecha y la ciudad sede de los compromisos aún está por confirmar.

"La lista (de convocados) de marzo va a ser más o menos la lista de la Copa del Mundo", manifestó Ancelotti, aunque destacó que "puede pasar de todo" en los campeonatos de Europa, donde militan el grueso de sus estrellas.

"Puede haber problemas de condición física, como lesiones, pero más o menos va a ser el listado definitivo", remató el italiano, que se estrenará como DT en un Mundial.