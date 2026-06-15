Scaloni: "estamos confiados y llegamos en un buen momento"

El DT de la Selección Argentina, campeona del mundo, habló en la previa del partido debut de este martes ante Argelia en la Copa del Mundo.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó este lunes que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez y el delantero Julián Alvarez está "disponible" para enfrentar a Argelia en el debut por el Mundial 2026.

"Estamos bien, estamos tranquilos y confiados. Vamos a enfrentar a un gran equipo que tiene grandes jugadores", manifestó Scaloni en conferencia de prensa, al tiempo que agregó: "Hacemos las cosas lo mejor posible".

En este sentido, el director técnico también señaló que el delantero Julián Alvarez, quien sufrió un inconveniente en una de sus rodillas, se encuentra "disponible" para el primer partido del Grupo J.

Sin embargo, optó por no dar el 11 inicial que saldrá a la cancha contra el equipo africano, que venció a Holanda por 1 a 0 en un amistoso previo a la cita mundialista.

"Argelia tiene un gran entrenador al que conozco, es un buen equipo, será una buena prueba, tiene jugadores rápidos adelante, poseen buen físico. Hay que respetarlo y tener cuidado, seguramente nos la harán muy difícil", consideró el nacido en Pujato, provincia de Santa Fe.

Por otra parte, Scaloni se tomó un buen tiempo para hablar de la vigencia del capitán argentino y el plus que le da tenerlo adentro del campo de juego. “Todos queremos ver a Messi jugar. No veo nada negativo que él esté dentro de la cancha. Siempre fue fundamental y ahora lo será aún más. Se lo ve muy bien”, elogió con una sonrisa.

Respecto al planteo táctico y al exigente rival africano, el DT advirtió que no se pueden relajar tras ver los últimos antecedentes. “Argelia tiene grandes jugadores y es muy similar a Marruecos. Viendo el partido con Brasil te das cuenta que no hay que confiarse. Han hecho méritos para estar en el Mundial y nos preocupa”, cerró el entrenador, avisando que, más allá de los nombres que entren a la cancha, “la esencia del equipo será la misma”.

A su vez, Scaloni intentó calmar la ansiedad previo al debut de Argentina: "Es un partido de fútbol y tenemos la experiencia del último Mundial, que indica que no es fundamental el primer partido, más allá de que es importante. Tenemos la tranquilidad de que no se acaba acá. Vamos a enfrentar a un gran equipo, pero estamos confiados y llegamos en un buen momento".

También se refirió al histórico empate que logró Cabo Verde ante España y advirtió: “Hemos vcisto lo que le pasó a España, no hay rivales fáciles. Argelia es un equipo que nos preocupa porque tiene jugadores de grandísimo nivel”.

Ante algunas ausencias de peso como la de Nicolás Tagliafico, el DT podría evaluar jugar con tres defensores en el fondo, aunque no dio mayores precisiones. Todo se terminará de definir este mismo lunes por la tarde en el último entrenamiento del equipo.