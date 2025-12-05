El "Verde" volvió a la victoria en la Liga Próximo

Gimnasia de Comodoro derrotó de local a Peñarol de Mar del Plata por 71-58 y de ese modo logró su octavo triunfo en la temporada.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se llevó la victoria por 71-58 ante Peñarol de Mar del Plata, por una nueva fecha de la Liga Próximo de básquet. El goleador del encuentro fue Natalio Santacroce con 17 puntos, mientras que en la visita, Gian Luca Rossi aportó 14 unidades.

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Facundo Iza y Micaela Moncalieri, comenzó mejor para Peñarol, aprovechando la efectividad en la línea de tres para sacar un parcial de 6-0, gracias a Gian Luca Rossi, pero el conjunto patagonico logró igualar el encuentro (13-13) por los aportes ofensivos de Ciro Melo, en un primer cuarto que se lo llevó el “Milrayita” por 17-13. En el segundo período, Gimnasia con buenas acciones defensivas y con un triple de José Ignacio Copesky, dio vuelta el marcador (27-23), a partir de ahí, el local mantuvo una diferencia de cuatro puntos para irse al descanso 36-32.

Tras el entretiempo, el tercer cuarto comenzó parejo para ambos equipos, pero el conjunto marplatense volvió adelantarse en el marcador (41-43) a través de un triple de Teo Martínez, en los últimos minutos del cuarto, Peñarol continuó estirando la diferencia por la vía de tres puntos y finalizarlo 49-46.

En el último período, Gimnasia volvió nuevamente a poner en tablas el encuentro (53-53) con buenas acciones desde la pintura por parte de Melo, pese los intentos por parte del “Milrayitas” en los últimos minutos, el conjunto patagónico con Natalio Santacroce cerró mejor para finalizar el partido por 71-58.

En el “Verde” se destacaron el base Natalio Santacroce, quien fue el goleador del partido con 17 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y un recupero.

Por su parte, el escolta José Ignacio Copesky lo siguió con 16 tantos 6 rebotes, 5 asistencias y 5 recuperos, mientras que el reaparecido pivote Jesús Centeno, colaboró en el triunfo con 14 unidades, 3 rebotes, 2 asistencias, una tapa y un recupero.

Por el lado de la visita, el mejor fue Gian Luca Rossi, con 14 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias, aunque tuvo muchas pérdidas de balón (9).

Mientras que el otro encestador fue Tobías Sirochinsky (13 tantos, 5 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos).

De esa manera, Gimnasia se ubica en el octavo puesto con 8 victorias y 5 derrotas, y volverá a jugar en la próxima fecha, también de local, ante Oberá de Misiones.

Síntesis

Gimnasia 71 / Peñarol 58

Gimnasia (13+23+10+25): Natalio Santacroce 17, José Ignacio Copesky 16, Valentino Ayala 8, Ciro Melo 8 y Jesús Centeno 14 (fi); Simón Dias 0, Tiago Olagüe 0, Valentino Segurado 0, Nahuel Moyano y Valentín Monzón 8. DT: Gustavo Sapochnik.

Peñarol (17+15+17+9): Gian Luca Rossi 14, Santiago Cid 3, Teo Martínez 12, Tobías Sirochinsky 13 y Martín Chapero 8 (fi); Bautista Cincunegui 6, Nicolas Cuiñas 1 e Ignacio Kaluch 1. DT: Tomás Sirochinsky.

Parciales: 13-17, 36-32 y 46-49.

Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).