Este viernes habrá actividad en el gimnasio Cemento Comodoro con dos juegos, mientras que en Náutico habrá uno.

El básquet de Primera sigue en el kilómetro 8 y Rada Tilly

Este viernes continuará en Comodoro Rivadavia y en Rada Tilly, la fase regular correspondiente al torneo Apertura de básquet de Primera división en ambas ramas.

En ese contexto, a partir de las 20, el líder Petroquímica recibirá a Escuela Municipal Pueyrredón en femenino y luego, el dueño de casa, se las verá con Náutico Rada Tilly en masculino.

En partido de las mujeres tendrá una terna arbitral integrada por Facundo Iza, Mario Contrera y Jorge Alarcón. Mientras que el juego de los varones, lo controlarán Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Facundo Iza.

Por su parte, en Náutico Rada Tilly, el local se medirá ante Gimnasia y Esgrima en Primera Femenino. El partido dará comienzo a las 21:30 y será arbitrado por Rodrigo Reyes, José Bova y Micaela Moncalieri.

Por otra parte, este miércoles por la noche, se jugaron en el gimnasio Diego Simón, dos partidos que definieron los terceros puestos en U-17.

En femenino, Petroquímica le ganó a Náutico “Amarillo” por 39 a 33, mientras que en masculino, Comisión de Actividades Infantiles superó a La Fede Deportiva “Blanco” por 53 a 49.

La próxima semana, mientras tanto, se jugarán los partidos que definirán los campeones de la categoría y en sus dos ramas, y que tendrá como protagonistas a La Fede y Gimnasia.

Panorama

MIERCOLES 3

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (3º puesto)

U-17 F

- Petroquímica 39 / Náutico Rada Tilly “Amarillo” 33.

U-17 M

- La Fede Deportiva “Blanco” 49 / CAI 53.

VIERNES 5

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

20:00 Primera F: Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Jorge Alarcón.

21:30 Primera M: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Facundo Iza.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera F: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Micaela Moncalieri.