En el Socios se juega en U-11 Femenino y en la CAI en masculino. En Rada Tilly, Náutico recibe a Gimnasia en Primera mujeres.

Continúan los Final Four del torneo Clausura de básquet

Foto: Archivo / El Patagónico.

Foto: Archivo / El Patagónico.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet continuará este sábado con la disputa de los Final Four del torneo Clausura 2025, y otra vez para las categorías formativas.

En ese contexto, en el Socios Fundadores se jugará un partido de U-11 Femenino, mientras que en Comisión de Actividades Infantiles, los dos juegos de masculino.

En Rada Tilly, mientras tanto, Náutico recibirá a Gimnasia por la fase regular y en Primera división mujeres.

La actividad continuará el domingo en la sede de la CAI, en el Socios Fundadores, como así también, en el gimnasio Diego Simón de barrio General Mosconi.

………………

Programa

SABADO 6

En el Socios Fundadores – Final Four (Jgo. 1)

15:30 U-11 F: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Marcia Carrizo y Micaela Moncalieri.

En Comisión de Actividades Infantiles – Final Four (Semifinal).

15:30 U-11 M: Jgo. 1: La Fede Deportiva “Bordó” vs Náutico Rada Tilly “Negro”. Arbitros: Axel Catalán y Enzo Cárcamo.

17:30 U-11 M: Jgo. 2: CAI vs Náutico Rada Tilly “Amarillo”. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Axel Catalán.

En Náutico Rada Tilly

20:00 Primera F: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Micaela Moncalieri.

DOMINGO 7

En CAI – Final Four (Final) y Fase Regular

15:30 U-11: 3er. Puesto: Perdedor Jgo. 1 vs Perdedor Jgo. 2. Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieri.

17:30 U-11: 1er. Puesto: Ganador Jgo. 2 vs Ganador Jgo. 1. Arbitros: Facundo Iza y Micaela Moncalieri.

19:30 Primera M: CAI vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Jorge Alarcón.

En el Socios Fundadores Final (Juego. 2) y Fase Regular

16:00 U-11 F: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Marcia Carrizo.

18:30 Primera M: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes, Guillermo Fernández y Marcia Carrizo.

En el gimnasio Diego Simón – Fase Regular

20:00 Primera F: Escuela Municipal Pueyrredón vs La Fede Deportiva (*). Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Micaela Moncalieri.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

LUNES 8

En Náutico Rada Tilly – Final Four (Semifinal)

15:00 U-13 M: La Fede Deportiva “Bordó” vs CAI (Jgo. 1). Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.

16:30 U-13 M: Náutico Rada Tilly “Negro” vs Gimnasia y Esgrima “Blanco” (Jgo. 2). Arbitros: Jorge Alarcón y Micaela Moncalieri.

La definición del 3er. y 1er. puesto se jugará el domingo 14 de diciembre.

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (Semifinal)

15:00 U-13 F: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly “Amarillo” (Jgo. 1). Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

16:30 U-13 F: La Fede Deportiva vs Petroquímica (Jgo. 2). Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

La definición del 3er. y 1er. puesto se jugará el domingo 14 de diciembre.

En el Cemento Comodoro – Km 8 – Fase Regular

19:00 Primera F: Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.