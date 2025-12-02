El “Verde” venció 84-39 a CAI y el “Bordó” se impuso 75-57 a Petroquímica por una nueva fecha del Clausura. Además, Gimnasia le ganó en mujeres a Náutico 58-24.

Gimnasia y La Fede ganaron en Primera división varones

Se disputó este lunes por la noche, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura de básquet, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

En ese contexto, hubo triunfos de Gimnasia y Esgrima y La Fede Deportiva, ambos en Primera Masculino, mientras que en Mayores Femenino, ganó el “Verde”.

En el Socios Fundadores, Gimnasia derrotó en varones a Comisión de Actividades Infantiles por 84-39.

En el ganador, los destacados fueron José Ignacio Copesky con 15 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y una tapa y Gabriel Frávega, también con 15 tantos, 3 rebotes y un pase gol.

Además, el pívot Ciro Melo colaboró con 10 tantos, bajó 6 rebotes y dio una asistencia y Valentino Ayala hizo 9 puntos, con 6 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero.

En el elenco “azzurro”, el mejor en ofensiva resultó Augusto De Fernández, goleador de su equipo con 11 tantos, 4 rebotes y un pase gol. Mientras que Emiliano Villafaena aportó 8 unidades y tomó 6 rebotes.

Por su parte, en el gimnasio Cemento Comodoro, el líder La Fede Deportiva superó a Petroquímica por 75 a 57 y de esa manera se afirma en la cima del campeonato.

Luis Alderete, quien fue el goleador del juego con 21 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperos y una tapa, condujo a la victoria del “Bordó”. Mientras que los “grandotes”, Ezequiel Bidondo (14 puntos) y David Fric (13 unidades, 6 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos), también fueron importantes para el triunfo de La Fede.

En el “Verdolaga”, los mejores hombres en ofensiva fueron Germán Azcurra (14 puntos) y Matías Filipuzzi (13 unidades y 3 asistencias).

En el único encuentro que se jugó en Primera Femenino, Gimnasia se impuso de local a Náutico por 58-24. Verónica Maurer, del dueño de casa, fue la goleadora del juego con 15 puntos, 2 tapas y 4 recuperos. Mientras que Celina Martínez Asenjo la escoltó con 13 tantos, 3 asistencias y también 2 tapas.

En el “Aurinegro”, mientras tanto Catalina Blanco marcó la mitad de los puntos de su equipo con 12 unidades, 2 recuperos y 2 tapas.

La acción continuará este martes, pero será con las formativas.

En el Socios y en el gimnasio Diego Simón dará comienzo el Final Four -semifinales- de la categoría U-17 tanto en femenino como en masculino.

Panorama

LUNES 1

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 57 / La Fede Deportiva 75 (Primera M).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia y Esgrima 58 / Náutico Rada Tilly 24 (Primera F).

- Gimnasia y Esgrima 84 / CAI 39 (Primera M).

Programa

MARTES 2

En el Socios Fundadores – Final Four (Semifinal)

20:00 U-17 M: La Fede Deportiva “Blanco” vs Gimnasia y Esgrima “Blanco” (Jgo. 2). Arbitros: Matías Carrizo, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez. CT: Agustina Hernández.

21:30 U-17 F: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly “Amarillo” (Jgo. 2). Arbitros: Guillermo Fernández, Mario Contrera y Micaela Moncalieri. CT: Micaela Solórzano.

En el gimnasio “Diego Simón – Final Four (Semifinal)

20:00: U-17 F: La Fede Deportiva vs Petroquímica (Jgo. 1). Arbitros: Leandro Aguirre, Axel Catalán y Marcia Carrizo. CT: Juan Carlos Pérez.

21:30 U-17 M: La Fede Deportiva “Bordó” vs CAI (Jgo. 1). Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Axel Catalán. CT: Juan Carlos Pérez.

MIERCOLES 3

En el gimnasio Diego Simón – Final Four (3º puesto)

20:00 U-17 F: Perdedor Jgo. 2 vs Perdedor Jgo. 1. Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Marcia Carrizo.

21:30 U-17 M: Perdedor Jgo. 2 vs Perdedor Jgo. 1. Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Jorge Alarcón.

VIERNES 5

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

20:00 Primera F: Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Facundo Iza, Mario Contrera y Jorge Alarcón.

21:30 Primera M: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Facundo Iza.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera F: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Micaela Moncalieri.