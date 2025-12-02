Pablo Prigioni: "preparamos el juego desde la defensa"

Argentina volvió a derrotar a Cuba, esta vez por 105-49 en el estadio de Obras Basket por ventanas clasificatorias hacia el Mundial de Qatar. La palabra del entrenador .

En el cierre de la primera ventana clasificatoria rumbo al Mundial de básquet Qatar 2027, la Selección Argentina Mayor Masculina firmó una actuación contundente y superó a Cuba por 105-49 en el Estadio Obras. El equipo nacional sostuvo un ritmo dominante especialmente en la segunda mitad, donde estableció diferencias claras y exhibió una identidad colectiva cada vez más marcada. Gabriel Deck, con 18 puntos, y Francisco Cáffaro fueron dos de las figuras en una noche que tuvo a seis jugadores en doble dígito.

Luego del partido, Pablo Prigioni analizó el rendimiento y también explicó algunas decisiones vinculadas a la rotación. El entrenador destacó que había asumido un acuerdo con el Real Madrid para controlar los minutos de Facundo Campazzo y Deck durante esta ventana. “Tanto Campazzo como Deck tenían que jugar menos de 15 minutos en el primer partido porque venían de una carga importante, y en el segundo sí aumentarles un poco más el tiempo en cancha. Son jugadores fundamentales para nosotros, pero existe una alta chance de que no estén en la próxima ventana porque disputan un encuentro un día antes”, señaló. En ese sentido, subrayó: “prioricé sostener la formación inicial para buscar que se empiece a dar esa continuidad que queremos tener durante las ventanas. Por eso, darles más minutos juntos a ese grupo fue la prioridad”.

En cuanto al análisis del juego, Prigioni remarcó que el plan de juego estuvo construido desde la defensa. “Hemos desarrollado una identidad defensiva; buscamos dejar a los rivales en pocos puntos. Preparamos el partido ante Cuba desde esa premisa, sabiendo que en algún momento el ataque puede fallar por efectividad u otras razones. Lo que no puede pasar es que el ataque condicione nuestra defensa, y así va a ser siempre”, explicó. Argentina cumplió ese objetivo a rajatabla: controló el ritmo, recuperó balones y logró que Cuba no pudiera sostener respuestas durante el segundo tiempo.

El entrenador también destacó la fortaleza del grupo fuera de la cancha como uno de los pilares del crecimiento colectivo. “Los chicos están cada vez más unidos, se notaba que querían reencontrarse. Tratamos de construir un equipo dentro y fuera del campo de juego, y creo que esto va a seguir creciendo”, afirmó.

Respecto de lo que viene, Prigioni insistió en la importancia de sostener una base permanente de trabajo: “Salvo excepciones o temas de calendario como la Euroliga, la idea es mantener un núcleo similar al que se vio en la AmeriCup, sumando algunos jugadores. Lo ideal sería trabajar con un grupo de alrededor de 20 jugadores o menos. Es prácticamente imposible lograr consistencia cuando hay que cambiar el roster todo el tiempo”.