El DT de la Selección Argentina habló tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Scaloni: "es un grupo que tenemos que dar el máximo"

El director técnico de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, afirmó que, antes de un posible cruce con España o Uruguay, que se podría dar hasta en dieciseisavos de final del Mundial 2026, que antes de pensar en eso, "hay que pasar".

"Primero hay que pasar, después ya se verá", sostuvo tras conocer los rivales de la “Albiceleste”, en el sorteo de la fase de grupos que se celebrado en Washington, Estados Unidos.

"Como dijimos en 2022, decimos ahora: no hay rivales fáciles, hay que jugar los partidos", expresó Scaloni en diálogo con el canal argentino Telefé tras concluir el sorteo.

"Los partidos hay que jugarlos, a priori es un grupo que nosotros tenemos que dar el máximo para poder pasar de ronda", agregó el DT santafesino.

Scaloni se refirió además a los tres seleccionados con los que compartirá el grupo.

Sobre Austria, opinó que "hizo una gran eliminatoria" y anticipó que será "un rival difícil".

Al referirse a Argelia, el rival que tendrá en el debut, expresó que "es una buena selección que tiene grandes jugadores un semillero muy grande que nutre también a Francia y a otros países".

Además, recordó que el técnico del conjunto africano, el bosnio Vladimir Petkovic, fue entrenador suyo cuando jugaba en la Lazio de Italia y lo describió como "un gran entrenador".

En relación a Jordania, Scaloni reconoció que es el rival al que menos conoce pero agregó: "no damos nada por descontado, si llegó ahí, por algo será".