Avanza la obra integral de Casa del Niño en Comodoro

La ministra de Desarrollo Humano y el presidente del IPV recorrieron los avances de la nueva infraestructura.

El Gobierno del Chubut continúa avanzando con la obra de refacción y acondicionamiento integral de la Casa del Niño de Comodoro Rivadavia. En el marco de una recorrida por la institución, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, supervisó el avance de los trabajos junto al presidente del IPV, Guillermo Espada, y el equipo directivo del dispositivo.

La obra contempla una intervención integral sobre el edificio, incluyendo la refacción completa de los espacios cubiertos y exteriores, además de la readecuación de las instalaciones de agua, cloaca y electricidad. Los trabajos se desarrollan por etapas, divididos en siete módulos, permitiendo garantizar el funcionamiento habitual de la institución mientras avanzan las tareas.

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Entre las intervenciones previstas se destacan mejoras en dormitorios, comedor, juegoteca, biblioteca, SUM, cocina y lavadero, además de impermeabilización de techos, renovación de pisos y revestimientos, nuevas instalaciones sanitarias y eléctricas, reacondicionamiento del sistema de calefacción y mejoras generales de seguridad y funcionalidad.

Durante la visita, la ministra Florencia Papaiani expresó que “estamos muy contentos con los avances logrados, porque representan una mejora concreta para los chicos y chicas que aquí se alojan, pero también para el personal que trabaja todos los días en la institución. En definitiva, significa un verdadero salto de calidad en las condiciones de cuidado y acompañamiento”.

REORDENAMIENTO

Asimismo, la funcionaria destacó que paralelamente se viene desarrollando un proceso de reordenamiento institucional impulsado desde el año pasado, que permitió la creación y funcionamiento del Anexo de Casa del Niño, espacio destinado específicamente al alojamiento de adolescentes.

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En ese sentido, se remarcó que actualmente ambas instituciones cuentan con equipos técnicos de apoyo, fortaleciendo así las estrategias de acompañamiento, contención y abordaje integral de niñas, niños y adolescentes alojados en los dispositivos.

Por último, la ministra Papaiani sostuvo “estas acciones forman parte de las políticas públicas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, orientadas al fortalecimiento de los dispositivos de cuidado y a la mejora permanente de las condiciones de atención y protección integral de niñas, niños y adolescentes en toda la provincia y estamos orgullosos de acompañarlo en este camino”.