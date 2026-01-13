Avanzan obras del gremio petrolero en Las Heras

El Sindicato del Petróleo, Gas y Energías Renovables (SIPGER) de Santa Cruz continúa consolidando su plan de crecimiento institucional con importantes avances de obra en la localidad de Las Heras.

El Secretario adjunto Nallib Rivera, acompañado por otros miembros de comisión directiva, realizó este martes una recorrida por las obras que se desarrollan en el edificio de la nueva sede sindical y en el salón de eventos ubicado en el Polideportivo David, en el marco de la política de inversión en infraestructura propia impulsada por el secretario general Rafael Güenchenén.

Durante la visita se constató el avance sostenido de la nueva sede sindical, donde se ejecutan trabajos en distintos niveles del edificio. En el primer piso se realizan tareas de pintura y colocación de carpinterías interiores; en el segundo piso, masillado y lijado de muros; mientras que en el tercero y cuarto piso continúan las mismas tareas de preparación y terminación. Además, se informó un avance aproximado del 60% en la colocación de porcelanato y el inicio de la instalación del ascensor, fortaleciendo la accesibilidad del edificio.

En cuanto al salón de eventos, se detalló que los baños se encuentran finalizados al 100% y que el salón principal transita las instancias finales de acabados y masillado. Los trabajos restantes se concentran actualmente en el sector de cocina.

Desde el SIPGER destacaron que estas obras forman parte de una estrategia sostenida para mejorar espacios propios, fortalecer la organización sindical y acompañar de manera permanente a las trabajadoras y trabajadores del petróleo, gas y energías renovables en toda la provincia, consolidando infraestructura al servicio de las familias petroleras de Santa Cruz.

Fuente: Prensa SIPGER