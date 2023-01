El secretario general del Sindicato Petroleros Privados, Jorge "Loma" Avila, habló de las problemáticas del sector y la reunión que mantendrán sindicatos, funcionarios y operadoras la semana próxima en Comodoro. "No invitamos a senadores y diputados porque queremos ver quién se juega y quién no", dijo.

Avila dijo que los senadores y diputados "no estuvieron a la altura de la circunstancias"

El secretario Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Avila, habló sobre la preocupación del sector por la migración de las empresas de servicios del Golfo San Jorge hacia Vaca Muerta. Y recordó que está convocada una reunión para el próximo 25 de enero, en el hotel Austral con sindicatos, funcionarios y operadoras.

“Creemos que si no defendemos hoy, en junio va a ser terrible. Vamos a ver empresas quebradas y que se van a terminar fundiendo, y eso no podemos permitir. Hay que defender lo que hoy tenemos, ni más ni menos. No quiero incorporar trabajadores, quiero que se mantenga la actividad”, dijo Avila en diálogo con LaCienPuntoUno.

“Chubut y Santa Cruz tienen que tirar juntos para defender la actividad. De hecho Vidal va a traer gente para la reunión del 25, estamos trabajando en conjunto. La reunión se hace en Comodoro a las 11:30 horas y van a estar todas las operadoras de servicios, todos los sindicatos y los futuros emprendimientos de la cuenca”, describió y agregó: “No invitamos a senadores y diputados porque queremos ver quién se juega y quién no. Acá se trata de jugar, no de esconderse. Alguien va a tener que jugarse para defender los intereses de Chubut”.

En este punto, el sindicalista fue muy crítico de los legisladores, “no estuvieron a la altura de la circunstancias”, dijo.

Al ser consultado por la figura de Santiago Igon, que preside la comisión de Energía en Diputados, Avila disparó: “¿En qué nos ayudó? ¿Cuántos proyectos presentó para defender los intereses de Chubut? ¿Qué presentó para defendernos de esta crisis en la cuenca?”.

“Ningún diputado o senador de ningún partido nos defendió. Hablar es muy lindo, pero hay que discutir medidas. Cuando uno sale a hablar por hablar no se hace nada”, recalcó.