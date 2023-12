Ávila inauguró el corralón propio de la Mutual de Petroleros

Jorge Ávila presidió el acto en el flamante local, siendo acompañado de miembros de Comisión Directiva, Cuerpo de Delegados y afiliados, destacando el trabajo de a Emiliano Mongilardi en la Mutual que a partir del próximo lunes venderá materiales de construcción y muebles, ofreciendo una importante ayuda social ante las dificultades económicas que enfrenta la Argentina. “Debemos trabajar juntos y prepararnos para el futuro. Nuestra responsabilidad es construir un cambio y ayudar a los demás”, enfatizó Avila.

En el mismo acto se firmó un convenio con la Universidad Siglo XXI y armado del Instituto de Inglés, un curso de capacitación con intercambio cultural a través de la Embajada de los Estados Unidos y la Mutual, haciéndose cargo del 50% de las becas que llevará adelante este programa que fue firmado por Ávila como titular de la Mutual y la representante de esa casa privada de estudios superiores, Alejandra Pujó.

“Quiero agradecerles porque un día como hoy, histórico para nosotros que siempre fuimos, somos y seguiremos siendo petroleros; pero también nos reafirma los compromisos como el de Emiliano que siendo tesorero de la Mutual con un gran trabajo realizado en tan pocos días para poder desde el lunes vender ladrillos, bloques, cemento, hierro, muebles, un montón de cosas que la gente la va a poder comprar y pagar a través del residuo de sueldo”, enfatizó ‘Loma’.

UNA MIRADA ECONOMICA

Y agregó que “esos logros para nosotros son importantes porque cuando uno mira la economía hoy, cómo nos ha golpeado y cómo estamos, decimos que tenemos que hacer algo por la gente. Y lo hicimos, por ejemplo, manteniendo el precio de las cabañas en nuestros complejos para que los petroleros se puedan ir de vacaciones; entonces lo que hacemos es dar una ayuda social”.

“Eso es lo que trabaja el sindicato desde acá. Hoy tenemos que sentarnos y mirar cómo vamos a salir para adelante. Más allá de eso, quiero que le llegue el saludo fraternal a todas las mujeres petroleras; a todos los hombres petroleros que hacemos grande esta región y esta ciudad, que se formó en base a la lucha petrolera”, indicó el líder sindicalista.

Y añadió que “hoy sigue siendo la lucha petrolera la que mueve esta ciudad; la que da trabajo; la que da empleo; la que ayuda a formar familias. Donde nos encontramos también con otro problema más grave, que es que muchos de nuestros hijos no estudian; no se reciben; no se capacitan; no les interesa. Esto es lo que está pasando y nosotros tenemos que prepararnos para lo que viene, una Argentina competitiva, difícil de entender. Y si nuestros chicos no se preparan; no salen; no aprenden otro idioma; o a manejar la maquinaria nueva, va a ser muy difícil que nosotros los preparemos”.

“La única manera de prepararnos es prestando atención, colaborando y ayudando para que ese personal aprenda. Para eso estamos nosotros, para hacer ese trabajo. Tenemos que ayudar a todo el mundo, poner el hombro y hoy estamos acá para empezar a construir un cambio, a trabajar para toda la gente. Y hay una enorme responsabilidad de los que conducen esta Mutual que tienen que hacer que todo esto se cumpla y que los petroleros saben que van a tener que pagar lo que compren en este corralón; lo van a poder hacer en cuotas, pero van a poder tener sus cosas, van a poder construir una casa”, concluyó.