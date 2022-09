Ávila pidió incentivos para la Cuenca del Golfo San Jorge

“Queremos ponerla, no en alerta, pero sí advirtiéndole de las pocas salidas que estamos teniendo con los yacimientos maduros. Planteárselo fue esencial; lo mismo que la reunión que tuvimos por la mañana con YPF, que fue importante para aclarar todos estos temas que venimos teniendo congelados”, señaló Jorge Ávila antes de indicar que “es momento de empezar a expresar lo que va a pasar no este año, sino el año que viene, si es que no se ponen en movimiento los yacimientos maduros como lo son los nuestros”.

Acerca de la postura de la funcionaria nacional, el líder sindicalista indicó que “fueron los mismos planteos que ya traían desde Salta porque ellos conocen los yacimientos maduros y saben lo que significa potencialmente su caída. Ya lo han vivido en carne propia y estamos viviendo la misma consecuencia de lo que puede llegar a pasarnos el año que viene si es que no ponemos en defensa los yacimientos”.

De este primer encuentro con Royón, del cual también participaron el tesorero del gremio y presidente de Petrominera, Héctor Millar, y el vicepresidente de RRLL de Pan American Energy, Rodrigo Ramacciotti, destacó que “fue muy bueno porque nos abre la posibilidad de plantear lo que nosotros creemos que venimos planteando a todo el mundo, no solamente a ella. Venimos haciendo esto porque buscamos una reunión con Sergio Massa que probablemente hagamos la otra semana, y estamos cerca también de empezar a plantear la necesidad urgente que se nos da con la no salida de los perforadores”.

Acotó Avila que ello “nos va a empezar perjudicar nuevamente en la Cuenca el año que viene. Ese es el riesgo que nosotros estamos viendo: que no se ha modificado tampoco la maquinaria en la zona. Por eso esto nos pone en estado de alerta y movilización para estar preocupados”.

El titular del gremio más poderoso de la región puso en valor la necesidad de garantizar la inversión a través de las operadoras y que Nación genere incentivos para que la Cuenca del Golfo siga produciendo.

“Planteamos la situación de los polímeros, que es una salida básica para poder tener como alternativa, y también planteando la posibilidad de que se les permita a los yacimientos exportar más de lo que están exportando; para poder entrar esas divisas y generar puestos de empleo”, añadió.

“Eso es justamente lo que vinimos a plantear y nos dejó satisfechos la reunión. Ahora hay que esperar que esto tenga un camino, una salida, que seguramente llevará su recorrido que tendrá que buscar el Gobierno y nosotros acompañar estas políticas que permitirían a Chubut crecer un poco más, o mantener la calidad de trabajo que tenía hasta el día de hoy”, enfatizó.

UNA PATA REGIONAL PARA YPF

En cuanto lo que se va a votar este jueves (el nuevo directorio de la operadora de bandera), Avila remarcó la necesidad de que “tengamos a alguien que pueda hablar en nombre de Chubut y no alguien que venga a levantar la mano y a apoyar todo lo que YPF cree que puede hacer; entonces ese voto de mañana nos va a poner en estado de alerta para ver en qué está acompañando o no la provincia toda esta situación que estamos viviendo”.