Ávila: "Tecpetrol está dejando abandono, desidia y desmantelando El Tordillo"

El secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut y diputado nacional, Jorge "Loma" Ávila, expresó su indignación ante la situación generada por Tecpetrol en la provincia. Durante una recorrida junto a la Comisión Directiva del gremio, el dirigente cuestionó el manejo de las reservas petroleras y el impacto ambiental de la operadora.

“Es desesperante e indignante ver cómo una empresa puede afectar tanto a una comunidad y a sus trabajadores. Evidencian que no les interesa el futuro de la provincia, sumado al pasivo ambiental que siguen generando y a cierta inacción política para evitarlo”, afirmó Ávila.

El sindicalista criticó las intenciones de la compañía de vender activos a precios altos, pese a que las reservas parecen estar inactivas. “Si ese yacimiento no sirve más, no tiene nada, ¿para qué quieren venderlo a precios altos?”, se preguntó, subrayando que la operadora no está extrayendo las reservas ni generando ingresos para Chubut y sus trabajadores.

Ávila también alertó sobre el impacto ambiental: “Las montañitas de tierra manchada de petróleo que se llevan y tiran en otro lado son el pasivo que están dejando. Esto no puede seguir así”, remarcó.

Respecto a la falta de acciones concretas, Ávila señaló que llevan un año sin avances. "Ahora se ofrecen 16 millones de dólares para 2025, pero solo para tapar los pozos y reparar caños rotos. Nada más que eso", dijo, denunciando que no hay perspectivas reales de reactivar el trabajo en la región.

Por último, Ávila lamentó que “pareciera que a la política le pagan para ocultar esto” y advirtió que, sin inversiones ni estrategias claras, será imposible regenerar la actividad petrolera en Chubut.