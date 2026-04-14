Bajo fuerte custodia policial, se realiza la audiencia por la muerte de Ángel

En los tribunales penales del barrio Roca se desarrolla la audiencia de control de detención y formalización de la investigación contra Maicol Kevin González y Mariela Altamirano, padrastro y madre de Ángel López, el niño de 4 años que falleció 48 horas después de haber sido internado el pasado domingo 5 de abril.
Los imputados –que permanecen con la cabeza baja mientras Fiscalía enumera las acusaciones que sobre ellos pesan- son asistidos por los defensores públicos Vanesa Vera y Alejandra Varas. A la sala también concurrieron el padre del menor, Luis López, y su pareja, acompañados por su abogado, Roberto Castillo.
La audiencia comenzó pasadas las 11:00 y está a cargo del juez Alejandro Soñis, quien interviene como juez natural de la causa.
Por el Ministerio Público Fiscal, la imputación es sostenida por el fiscal general Facundo Oribones y la funcionaria de fiscalía Diana Guzmán, bajo la coordinación del fiscal jefe Cristian Olazábal.