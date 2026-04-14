Maicol Kevin González y Mariela Altamirano enfrentan la audiencia de control de detención y formalización de la investigación por la muerte del niño.

Bajo fuerte custodia policial, se realiza la audiencia por la muerte de Ángel

En los tribunales penales del barrio Roca se desarrolla la audiencia de control de detención y formalización de la investigación contra Maicol Kevin González y Mariela Altamirano, padrastro y madre de Ángel López, el niño de 4 años que falleció 48 horas después de haber sido internado el pasado domingo 5 de abril.

Los imputados –que permanecen con la cabeza baja mientras Fiscalía enumera las acusaciones que sobre ellos pesan- son asistidos por los defensores públicos Vanesa Vera y Alejandra Varas. A la sala también concurrieron el padre del menor, Luis López, y su pareja, acompañados por su abogado, Roberto Castillo.

La audiencia comenzó pasadas las 11:00 y está a cargo del juez Alejandro Soñis, quien interviene como juez natural de la causa.

Por el Ministerio Público Fiscal, la imputación es sostenida por el fiscal general Facundo Oribones y la funcionaria de fiscalía Diana Guzmán, bajo la coordinación del fiscal jefe Cristian Olazábal.