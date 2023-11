Barby Silenzi explotó contra El Polaco por revelar que están en crisis

La bailarina no pudo evitar mostrar su sorpresa al enterarse de los dichos del padre de su hija menor en la mesa de Juana Viale.

De esta manera, la bailarina habló con Intrusos (América) y se mostró sorprendida: "Él planteo el tema y se fue a la mierda. Me extrañó que salga de él 'te voy a dar la primicia' porque a él no le gusta exponer nada en ningún lado". Incluso, "el programa se grabó el viernes y nunca me lo comunicó, ni antes ni después".

"Nunca le gustó que se hable de su vida privada y me sorprende que sea él el que saca el tema. Aparte nadie sabía nada", aclaró.

Por último, Barby Silenzi le dejó en claro a El Polaco: "En las parejas siempre pasan cosas y no por eso tenés que ir a un programa a ventilar nada" y lanzó muy picante: "Capaz lo hizo porque va a sacar un tema nuevo o porque va a estar en un teatro".

El Polaco confirmó que nuevamente está en crisis con Barby Silenzi, la mamá de su hija más pequeña, Abril. Pese al difícil momento, el cantante y la modelo no están separados, sino distanciados.

El líder de la movida tropical visitó Almorzando con Juana (El Trece), y cuando Juana Viale le preguntó por su situación sentimental, se sinceró: "Vas a ser la primera en saberlo: hoy estamos en una crisis grande, creo que la más grande que tuvimos. No estamos separados, pero estamos ahí".

"Tenemos una nena, reina el amor... pero no nos estamos poniendo de acuerdo en cosas. Vivimos separados", sumó El Polaco. "Con Barby pasamos un montón de cosas. La pandemia nos agarró cuando nos estábamos poniendo de novios... la pasamos bien, pero estuvimos encerrados. A Barby la amo mucho, es una mujer excelente, como las madres de mis nenas. Aparecieron en mi vida para enseñarme cosas", aseguró.