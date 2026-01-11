Barcelona se quedó con la Supercopa de España

Con un doblete de Raphinha y un gol de Lewandowski, venció 3-2 al Real Madrid, y festejó un nuevo título en Arabia Saudita.

El Barcelona conquistó este domingo la Supercopa de España al vencer en el clásico al Real Madrid por 3-2 en una emocionante final jugada en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.

El conjunto dirigido por Hansi Flick supo gestionar un partido de alta intensidad, marcado por constantes cambios en el marcador, tensión en los minutos finales y un dominio prolongado de la posesión por parte de los culés, incluso jugando con un hombre menos.

Barcelona abrió el marcador a los 35’ gracias al brasileño Raphinha, quien definió con un disparo cruzado de pierna izquierda para vencer al belga Thibaut Courtois.

Real Madrid reaccionó en el tramo final del primer tiempo. El brasileño Vinicius Jr. igualó el encuentro a los 46’ con una jugada individual de alto nivel, pero apenas dos minutos después, el polaco Robert Lewandowski volvió a adelantar al Barça con una elegante definición bombeada tras asistencia de Pedri.

Cuando parecía que los blaugranas se irían al descanso con ventaja, Gonzalo García apareció a los 50’ para empatar 2-2 y mandar el partido igualado al entretiempo.

En la segunda mitad, ambos equipos salieron con ambición ofensiva. Real Madrid generó peligro constante a través de Vinicius y Rodrygo, pero Joan García se erigió como figura bajo los tres palos, negando en múltiples ocasiones el gol merengue. La jugada decisiva llegó al minuto 73, cuando Raphinha marcó su doblete con un disparo que, tras un desvío, dejó sin opciones a Courtois para el 3-2 definitivo.

Pese a la presión final, el Barcelona mantuvo la posesión y supo administrar la ventaja para sellar el triunfo y levantar un nuevo título de Supercopa de España.